El Holiday Festival regresa a uCity Square en el oeste de Filadelfia

Es la época más maravillosa del año, y con ella el segundo Holiday Fest anual regresa a uCity Square el viernes 8 de diciembre de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. y el sábado 9 de diciembre de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Este festival de invierno de dos días se basa en las festividades populares que incluye más de 12 atracciones gratuitas con temas navideños y un mercado artesanal centrado en artículos locales hechos a mano, ideales para la temporada de entrega de regalos navideños.

Presentado por Wexford Science & Technology, LLC, el desarrollador de uCity Square Knowledge Community, Holiday Fest se llevará a cabo en The Lawn y The Square en el corazón de la comunidad de uCity Square en las calles 37th y Cuthbert.

Para dar inicio a la temporada navideña y al calendario completo de diversión del Holiday Fest, uCity Square albergará la única ceremonia pública de iluminación del árbol en el oeste de Filadelfia el viernes 8 de diciembre a las 6:00 p.m.

Este año, en representación del 3er Distrito, la concejal Jamie Gauthier tendrá el honor de prender el interruptor para iluminar el árbol, que mide 12 pies de altura en The Square y estará adornado con luces.

Además de la ceremonia de encendido del árbol, habrá una actuación musical del Ginger Trio y bebidas calientes de cortesía.

Esta tradición anual ofrece actividades adicionales gratuitas para toda la familia, que incluyen:

● Pista de patinaje sobre hielo emergente: sábado, de 2:00 a 6:00 p. m. Da una vuelta por la pista de patinaje sobre hielo con alquiler gratuito de patines.

● Fotos con Santa: sábado, 2:30 – 4:30 p.m. C. Green Photography estará disponible para tomar fotografías de niños y niños de corazón con el Papá Noel más alegre del oeste de Filadelfia.

● Artistas en vivo: el horario varía; consulte el sitio web para obtener más detalles. Artistas e intérpretes locales presentarán presentaciones durante los dos días del Holiday Fest. Los artistas y músicos incluyen Ginger, Belmont Charter Majorettes, Dirty Soap, Balmour, Studio Wednesdays y Carla Gamble.

● Sets de baile con DJ: el horario varía; consulte el sitio web para obtener más detalles. Los DJ locales presentarán presentaciones durante los dos días del Holiday Fest, perfectos para bailar mientras compras o disfrutas de una bebida en el Beer Garden. Los DJ incluyen DJ G33k, Getup, OLUWAFEMI y DJ Stevie Coachella.

● Karaoke festivo: viernes, de 16:00 a 20:00 horas. ¡Oh, qué divertido es cantar tus canciones navideñas favoritas durante el Holiday Fest!

● Craft Cottage: el horario varía; consulte el sitio web para obtener más detalles. Craft Cottages aparece mágicamente en The Square solo para Holiday Fest, ofreciendo talleres gratuitos para hacer tu propio adorno o calcetín, ¡y decorar galletas!

● Un tren sin rieles: sábado, 2:00 – 6:00 p.m. ¡Todos a bordo! Súbete a este viaje especial en tren navideño mientras silba y suenan las campanas mientras saludas a familiares y amigos.

● Bebidas calientes de cortesía: viernes y sábado, todo el día hasta agotar existencias. Many Hands Coffee repartirá chocolate caliente y bebidas de café gratis para mantenerte caliente en Holiday Fest.

● uCity Square Beer Garden: viernes y sábado, todo el día. El uCity Square Beer Garden aparece por última vez del año en The Lawn con cervezas locales, bebidas refrescantes y juegos en el césped.

● Mercado de vendedores festivos: viernes y sábado, todo el día. Apoye a las empresas en el oeste de Filadelfia y más allá en Holiday Marketplace, perfecto para obsequios y obsequios para usted.

● Food Trucks: viernes y sábado, todo el día. Los camiones de comida favoritos de Filadelfia traen sus delicias a uCity Square durante el Holiday Fest.

Para obtener más información sobre uCity Square Holiday Fest y el calendario completo, visita www.ucitysquare.com/holiday-fest.

