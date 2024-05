Elecciones República Dominicana 2024: conoce a los candidatos y el proceso electoral

Millones de dominicanos se preparan para votar en las elecciones presidenciales de la República Dominicana en 2024.

Los caribeños se estarán dando cita en la isla y en el exterior, para ejercer su derecho al voto, incluyendo la diáspora que se encuentra en nuestra zona triestatal.

Los votantes dominicanos tendrán la oportunidad de elegir el 19 de mayo de 2024, a un presidente, un vicepresidente, los 62 escaños del Senado y los 190 escaños de la Cámara de Diputados.

Los tres principales candidatos presidenciales son:

Luis Abinader: actual presidente, que busca continuar a un segundo término. Representa al "Partido Revolucionario Moderno" (PRM).

actual presidente, que busca continuar a un segundo término. Representa al "Partido Revolucionario Moderno" (PRM). Leonel Fernández: expresidente #50 (1996 al 2000) y #52 (2004 al 2012). Representa al partido "La Fuerza del Pueblo” (LFP).

expresidente #50 (1996 al 2000) y #52 (2004 al 2012). Representa al partido "La Fuerza del Pueblo” (LFP). Abel Martínez Durán: Alcalde de Santiago de los Caballeros desde el 2016. Representa el "Partido de la Liberación Dominicana" (PLD).

Cómo se ven los números

Todos los dominicanos, ya sean los que viven en la isla, o los que viven en el exterior, tienen una cita con la democracia el 19 de mayo de 2024.

¿Qué debes saber antes de votar?

Primeramente saber a cuál de los recintos estás asignado, y asegurarte de que tu voto sea válido.

Actualmente, según la Junta Electoral, hay 35 partidos políticos en la boleta.

Ejemplos de votos válidos:

Cuando se marca la foto del candidato del partido de preferencia, o cuando se marca el logo del partido y la foto del candidato.

Será válido aún si las marcas sobrepasan el recuadro pero que se expresa claramente la intención del votante.

Sin embargo, si se marca el candidato en dos recuadros de partidos que no se encuentran aliados, si las boletas no se encuentran firmadas ni selladas, y si no se puede identificar la intención del votante, el voto será considerado nulo.

Ejemplos de las boletas de votación

Recuerda que las urnas se abrirán desde las siete de la mañana, hasta las cinco de la tarde, hora del Este, el 19 de mayo.

