Eliminan efectivo en peajes en los puentes que conectan PA con NJ

El evitar las transacciones con dinero en efectivo en medio de la pandemia de coronavirus, ahora incluye los peajes electrónicos entre los puentes sobre el río Delaware, entre Nueva Jersey y Pensilvania.

A partir del jueves por la mañana, la Delaware River Port Authority está instituyendo todos los peajes electrónicos en los puentes de Ben Franklin, Betsy Ross, Comodoro Barry y Walt Whitman, que conectan el sur de Nueva Jersey con Filadelfia y Delaware County.

Todos los conductores que crucen de Nueva Jersey a Pensilvania deberán conducir a través de los carriles designados a partir de las 6:00 a.m. del 26 de marzo y hasta nuevo aviso, anunció el DRPA el miércoles.

Los usuarios de E-ZPass no notarán ningún cambio en los peajes. Los usuarios normales de efectivo serán dirigidos a un solo carril en el extremo derecho de cada plaza, dijo la DRPA. Las cámaras aéreas tomarán una foto de la matrícula del conductor y luego les enviarán una factura por correo.

"Si bien estos carriles tendrán letreros que dicen "Cash", la cabina de peaje respectiva se cerrará con un cartel que indique "Cashless tolling in effect. Keep moving", informó el DRPA.

"El nuevo proceso de cobro de peaje de emergencia eliminará los intercambios de divisas y cambios que podrían propagar el coronavirus entre los clientes y el personal de la Comisión", se dijo.

La Delaware River Joint Toll Bridge Commission está tomando medidas similares para sus siete cruces del río Delaware: Delaware Water Gap (I-80), Easton-Phillipsburg (Ruta 22), I-78, Milford-Montague (Ruta 206, New Hope-Lambertville (Ruta 202), puentes Portland-Columbia (Rutas 611, 46 y 94) y Trenton-Morrisville (Ruta 1).

La política del DRJTBC, que entró en vigencia a las 10:00 p.m. del martes 24 de marzo, hasta nuevo aviso, es similar al de DRPA. A los automovilistas sin E-ZPass recibirán una factura por correo.

El DRJTBC tiene más detalles sobre la facturación en su sitio web.

Alrededor del 75% de las colecciones de peaje actuales de DRPA y DRJTBC son E-ZPass, dijeron las agencias.

Mientras que los conductores en los puentes Ben, Betsy, Barry, Walt y DRJTBC no pueden usar efectivo, los conductores que cruzan en los puentes Burlington-Bristol y Tacony-Palmyra de la Comisión del Puente de Burlington County continúan tomando efectivo. Sin embargo, los peatones no pueden cruzar los puentes a partir de las 8:00 p.m. a las 5:00 a.m. hasta nuevo aviso.