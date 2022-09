Emotiva vigilia: allegados recuerdan a joven hispano asesinado afuera del colegio

Con velas en mano y con un gran dolor, los conocidos de Nicolás Elizalde, el menor de 14 años que fue baleado afuera del colegio donde jugaba fútbol, se reunieron en su memoria y para pedir justicia.

"No quiero otro proyecto de ley que no va cambiar nada", resaltó Meredith Elizalde, la madre del joven. "Quiero soluciones ya, mi hijo no estaba involucrado en lada ilegal, el sólo estaba jugando fútbol a plena luz del día".

Durante una vigilia que se organizó cerca de Saul High School, el colegio donde atendía Nicolás, Meredith hizo un llamado a las autoridades para brindar soluciones a la creciente problemática de violencia que plaga a Filadelfia.

En una entrevista en exclusiva con TELEMUNDO62, Meredith Elizalde relató los últimos momentos que tuvo con su hijo tras haber sido baleado afuera de una escuela en Filadelfia. Lucy Bustamante nos cuenta.

Entre amigos, estudiantes y familiares de Nicolás, decenas de personas atendieron la vigilia el viernes, donde se leyó un poema en español y se recordó lo que más le gustaba hacer: jugar fútbol y la naturaleza.

Según la policía, Nicolás estaba saliendo de práctica de fútbol con sus compañeros, cuando cinco pistoleros salieron de una camioneta y les dispararon varias veces entre las calles Fairway Terrace y Pechin Street, a solo pasos de Roxborough High School el martes.

En un video difundido por las autoridades, se ve cómo la pandilla de encapuchados se baja de una Ford Explorer color clara y comenzaron a perseguir y dispararle a los jóvenes que cargaban su uniforme de fútbol.

Las balas impactaron mortalmente a Nicolás, quien murió en el hospital tras recibir un tiro en el pecho. Los demás jóvenes, dos de 14, uno de 15 y otro de 17 años, terminaron hospitalizados en condición estable tras recibir al menos un balazo.

El viernes, la policía le informó que han logrado compilar videos de vigilancia de la zona, más de 60 piezas de evidencia y obtenido la posesión del vehículo robado que supuestamente utilizaron los sospechosos.

Hasta el momento la policía de Filadelfia no ha arrestado a nadie en relación con el incidente. Sin embargo, el jueves agentes federales localizaron en la cuadra 6000 de la Passyunk Ave al supuesto vehículo utilizado por los sospechosos.

La Policía está ofreciendo una recompensa de $45,000 para quienes proporcionen información sobre el paradero de los sospechosos. Si tienes información, comunícate con la policía al 215-686-477.