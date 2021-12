Empleados estatales investigarían organización sin fines de lucro

La administración del gobernador Tom Wolf ha dado el paso extraordinario de reunir a empleados estatales para que se encarguen de las investigaciones de una organización sin fines de lucro de Filadelfia que podría estar violando leyes estatales.

El secretario de Envejecimiento Robert Torres dio ese paso durante el verano, después de que el personal del Departamento de Envejecimiento dio una alarma internamente sobre cómo Filadelfia estaba manejando los casos. Prensa Asociada (AP) preguntó sobre la asignación de empleados estatales para ayudar a la organización sin fines de lucro Philadelphia Corporation for Aging después de revisar los correos electrónicos internos del departamento recibidos a través de una solicitud de registros abiertos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aunque los últimos datos estatales todavía tienen algunos errores, es probable que la organización sin fines de lucro no haya estado cumpliendo con las leyes estatales que requieren que los trabajadores sociales vean rápidamente a las víctimas potenciales, limiten la carga de casos de los trabajadores y establezcan fechas límite para resolver los casos, según funcionarios estatales y datos proporcionados por el Departamento de Envejecimiento a la AP a principios de este mes.

“Creo que tenemos la obligación de ayudarlos, y estamos haciendo algunos avances, pero no avances con los que cualquiera de nosotros, especialmente yo, estemos satisfechos porque obviamente tenemos que avanzar a un ritmo más rápido”, dijo Torres al AP en una entrevista la semana pasada.

En agosto, Torres ordenó mejoras en la organización sin fines de lucro de Filadelfia, citando tres casos particulares en los que a los inspectores estatales les preocupaba que los trabajadores sociales no hubieran ayudado adecuadamente a las personas en extrema necesidad.

Ni Torres, su agencia ni la Corporación para el Envejecimiento de Filadelfia han querido revelar detalles sobre esos casos, incluso si esas personas vivieron o murieron.

Además de exigir cambios, Torres asignó a seis empleados estatales para ayudar a la organización sin fines de lucro de Filadelfia, además de sus deberes normales de monitorear cómo las agencias a nivel de condado manejan las denuncias de negligencia o abuso.

Los empleados han asumido más de 420 casos durante cuatro meses en Filadelfia, según el Departamento de Envejecimiento del Estado. Como resultado, se están postergando las tareas rutinarias de monitorear otros condados.

Otros cinco empleados del Departamento de Envejecimiento del estado están ayudando a la organización sin fines de lucro de Filadelfia con otras tareas, dijo el departamento.

Philadelphia Corporation for Aging es una de las 52 agencias locales en Pennsylvania, algunas de las cuales son administradas por el condado, mientras que otras son organizaciones sin fines de lucro que tienen contratos estatales para llevar a cabo lo que se denominan casos de “servicios de protección” para personas de 60 años o más.

La Corporación de Filadelfia para el Envejecimiento en sí no está respondiendo preguntas sobre los rangos de sus trabajadores sociales, la rotación y el salario, o su número de casos abiertos.

Todo lo que un portavoz de una organización sin fines de lucro estuvo dispuesto a decir el viernes en un comunicado enviado por correo electrónico fue que, en su punto máximo, el 60% de sus puestos de investigadores estaban vacantes. Ahora lo ha reducido al 22%, dijo el vocero.

El Departamento de Envejecimiento dijo que la organización sin fines de lucro de Filadelfia tiene 50 puestos de investigadores. Hasta el 10 de diciembre, la organización sin fines de lucro le había dicho al estado que se cubrieron 32 puestos, aunque cinco de esos trabajadores sociales estaban de licencia, según información del Departamento de Envejecimiento.

La organización sin fines de lucro de Filadelfia también ha contratado a un contratista para que los trabajadores de servicios de apoyo y protección de otros condados ayuden a tiempo parcial, dijo el departamento.

Aún así, en los últimos meses, la cantidad de casos de trabajadores individuales de Filadelfia ha superado con creces los 30 casos activos, el límite de la ley estatal, dicen los funcionarios estatales.

Se supone que los casos se cerrarán en 20 días, pero los datos del sistema de gestión de casos del estado mostraron la asombrosa cantidad de 3,100 casos abiertos en Filadelfia, según el Departamento de Envejecimiento. Torres advirtió que, en algunos de esos casos, las personas han estado conectadas con proveedores de servicios y los trabajadores sociales simplemente no actualizan esa información en el sistema.

La organización sin fines de lucro de Filadelfia tampoco está cumpliendo con la ley estatal cuando se trata de ver a una víctima potencial dentro de las 24 horas posteriores a la clasificación de un caso como emergencia o prioridad, según datos estatales. El Departamento de Envejecimiento advirtió que algunas de las entradas eran incorrectas y faltaban información como una fecha para cuando se tomó la llamada o cuando se llevó a cabo una reunión cara a cara.

Hasta ahora, Torres ha defendido a la organización sin fines de lucro de Filadelfia, diciendo que tuvo una “tormenta casi perfecta de vacantes” y rotación en sus mandos en medio de la pandemia.

Torres, sin embargo, no pudo dar un marco de tiempo para cuándo Filadelfia debe mantenerse por sí sola o enfrentarse a perder el contrato del estado. La prioridad es contratar más asistentes sociales y probar nuevas estrategias para encontrar solicitantes elegibles, dijo Torres.

"Así que me gustaría decirles que me gustaría que esto se hiciera en los próximos tres meses", dijo Torres. "Quiero decir, estoy seguro de que es algo que no puede suceder lo suficientemente rápido para mi satisfacción. Pero hay algunas realidades prácticas con las que nos enfrentamos aquí. Por eso me resulta difícil decirles en tres meses, esto va a suceder o el contrato se va a acabar ".

Pero, dijo, en algún momento "si el desempeño no mejora, entonces creo que habrá una conversación diferente".