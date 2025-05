Emú o avestruz varado paraliza I-76 a la altura de KOP

Un ave grande, que pudiera ser un Emú o un avestruz, paralizó el tránsito de la tarde del Cinco de Mayo en I-76 a la altura de King of Prussia, Pensilvania.

Se informó que el animal se salió de un remolque en o cerca de la autopista y comenzó a caminar hacia la transitada vía.

La Policía Estatal de Pensilvania dijo que el ave fue localizada y está siendo retenido hasta tanto llegue el dueño a reclamarlo.

Our own @KYTraffic captured this video of the ostrich on I-76 in King of Prussia. Maybe we are just winging it at this point 😎@KYWNewsradio pic.twitter.com/1eNcl1a7nm