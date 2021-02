En ascenso los accidentes mortales de impacto y huida

Nuevas cifras reveladas por el Departamento de Policía de Filadelfia demuestran un gran incremento en los accidentes mortales de impacto y huida.

Y es que según una audiencia del Comité de Seguridad Pública, los atropellos tipo "hit & run" aumentaron un 70% entre el 2019 y el 2020.

"El año pasado fue extremadamente malo, especialmente en lo que respecta a accidentes fatales y atropellos y fugas ”, dijo Randy LoBasso, Director de Bicycle Coalition durante la audiencia.

Señaló que necesitan invertir en la implementación de cámaras para poder solucionar el aumento en fatalidades, cosa que algunos residentes piensan que no será suficiente.

"Eso no va a funcionar, si la gente no es responsable. No importa las medidas que tomen, eso no va a cambiar eso es una educación”, dijo Oscar Castañeda, un peatón ante la situación.

El capitán Mark Overwise, señaló que de los 28 atropellos mortales registrados en el 2020, sólo el 36% de ellos fueron esclarecidos y al menos diez personas arrestadas.

Esas cifras demuestran una alza de impunidad, que deja a personas como German Rodríguez, cuya hermana fue atropellada el pasado agosto, sin justicia.

"El carro que la paso a traer, se dio a la fuga”, sostuvo Rodríguez.

El atropello más reciente fue revelado por las autoridades el miércoles, donde la víctima, Olvín Martínez de 34 años, murió tras ser atropellada por un conductor a la fuga el octubre 4 a horas de la madrugada.

Ante todo, las autoridades aún piden a cualquier testigo de este tipo de accidnetes a comunicarse con ellos al 215-686-3093.