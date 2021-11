En jaque los comedores al aire libre: debaten extensión o cancelación

A pesar de que la implementación de los espacios de comedor al aire libre en los restaurantes fue fundamental en la recuperación de la pandemia de COVID-19 en Filadelfia, el futuro de estas casetas se está debatiendo entre el concejo municipal.

El concejal Allan Domb compartió su deseo de que estas casetas sean de manera permanente, ya que entiende que sería de beneficio, no solo para los restaurantes, sino para la economía. Sin embargo, el concejal Darrell Clarke opinó que el futuro de estos comedores se debería evaluar un poco más y extender la estrategia solo hasta junio, mientras se monitorear la situación.

“El ‘councilman’ Domb las haría permanentes en estos momentos con un voto que llevaría a los negocios a solicitar (el permiso) mediante los departamentos, sin tener que interactuar con los concejales de su distrito”, dijo a Telemundo 62 Jennifer Rodríguez, de la Cámara de Comercio Hispana de la región de Filadelfia.

Rodríguez añadió que la propuesta del concejal Clarke provocaría que los restaurantes que deseen solicitar tener un comedor al aire libre, se enfrenten a un proceso demasiado extenso y riguroso, algo similar a lo enfrentado por el restaurante Mole Poblano, incluso antes de la pandemia.

“¡Seis años atrás! Y hasta el día de hoy, no hemos tenido respuesta para las mesas en esta parte”, dijo Javier Sandoval, de Mole Poblano, a Telemundo 62. “Antes de eso no pusimos mesas por lo mismo, por que el permiso no llegaba”.

Sin embargo, el concejal Clarke aseguró que su propuesta llevaría a que se respeten los reclamos de la comunidad, pues asegura que muchos residentes se han quejado de la falta de estacionamiento provocados por estas casetas, y de los peligros que enfrentan ciclistas y peatones.

De hecho, el concejal Clarke fue quien implementó la propuesta para el uso emergente de estas casetas de comidas al exterior, por lo que dijo que espera que todo vuelva pronto a la normalidad, como lo fue antes de la pandemia.

Se añadió que, de permanecer con los comedores en exteriores, los restaurantes tendrán que implementar barreras para proteger a los comensales, además de cumplir con la ley de discapacidades y el número de personas al exterior no debe sobre pasar la cantidad máxima de personas permitidas dentro de los establecimientos.