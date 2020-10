En la calle: sufren desalojos por acuerdos informales

Un hispano de nuestra zona fue desalojado sin mayor aviso por teléfono y mientras estaba hospitalizado convaleciendo por una enfermedad.

Así lo relató Román quien le rogó al centro médico que no le diera de alta hasta tanto tuviera donde ir, ya que sus pertenencias habían sido puestas en las afueras de lo que era su apartamento en Filadelfia.

Y es que como él hay muchos inmigrantes enfrentando desalojos, en medio de la pandemia, que no siguen los parámetros de ley. Todo por estar retrasados en los pagos, pese a la extensión de ayuda citadina tanto para inquilinos como caseros.

“Me sentí muy mal, discriminado por completo. Mi casera me dijo ‘I’m sorry’, pero aquí si no me paga el primero de mes usted se va. Las reglas cambiaron. Y cuando me dijeron en el hospital que me iban a dar de alta les dije que no tenía a donde ir”, recordó.

Myriam Ramírez, activista de Make the Road PA, reveló que “muchos han perdido su hogar” debido a que los arrendadores no toman en cuenta la moratoria de desalojos impuesta en Filadelfia, por ejemplo, porque ya en Pensilvania caducó. De hecho, existe una orden federal, promulgada por el presidente Donald Trump, que extiende ayudas a los afectados por la crisis de salud administradas por los CDC.

Sin embargo, los inmigrantes están siendo blanco de desalojos ilegales porque los acuerdos de arrendamiento son informales.

“Algunos ‘landlords’ no les importa quitarles el techo”, agregó Ramírez al comentar que las ayudas disponibles en Filadelfia para el pago de la renta, que beneficia tanto a inquilinos como a caseros, “no están siendo aprobadas”.

“Hay muchas personas que están solicitando, pero el programa no fue diseñado para una respuesta rápida de distribución de fondos”, manifestó Patty Torres, también de Make the Road PA.

Por su parte la ciudad asegura que los recursos están disponibles y se otorgan en orden de solicitudes hasta que se acaben los fondos. De hecho, no importa el estatus migratorio de la persona para obtener el estímulo.

“Contamos con abogados y concejales en todos los idiomas para asistir a el que lo necesite”, destacó la concejal Helen Gym.

Tanto es el furor por esta practica de dejar a las personas en la calle, que el Concejo Municipal de Filadelfia tendrá una reunión el viernes para considerar la extensión de la asistencia del pago de la renta.

Todo el que haya pasado por alguna de estas evicciones ilegales puede comunicarse con los activistas o los concejales para obtener ayuda legal en el caso.