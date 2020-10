En pie la votación por correo en NJ

Un juez federal de Nueva Jersey se negó el martes a otorgar una orden judicial preliminar solicitada por la campaña de Donald Trump para detener el programa de votación por correo de Nueva Jersey.

El mes pasado, portavoces de la campaña dijeron que el programa violaba la Constitución y que “establecería condiciones que probablemente incentivarían y facilitarían el mismo tipo de fraude y confusión que han plagado las elecciones de Nueva Jersey durante años”.

El gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó una legislación en agosto que permite a los funcionarios electorales comenzar a contar las boletas por correo 10 días antes del día de las elecciones y aceptar boletas sin matasellos hasta dos días después.

El martes temprano, los abogados que representan al Estado Jardín presentaron una carta al juez de distrito de los Estados Unidos, Michael Shipp, que argumentaba que la decisión de la Corte Suprema en una disputa separada relacionada a la votación por correo en Carolina del Sur, en realidad respaldaba su argumento de que la orden judicial debería ser denegada.

“El Tribunal determina que los Demandantes no logran establecer que es probable que tengan éxito sobre los méritos de sus reclamos”, escribió Shipp el martes. "La ley federal que establece un día de elección nacional uniforme no impide que Nueva Jersey realice el escrutinio de las boletas antes del día de las elecciones, siempre y cuando las elecciones no se consuman y los resultados se informen antes del cierre el día de las elecciones".

El Partido Republicano demandó a Nueva Jersey en agosto, calificando el plan del estado de enviar boletas por correo a sus más de seis millones de votantes registrados como “una toma de poder descarada” de Murphy que creó la posibilidad de un fraude electoral generalizado.

Según el sitio web del Departamento de Estado de Nueva Jersey, las boletas debían enviarse por correo a más tardar el lunes.

Los dos partidos políticos principales están envueltos en docenas de demandas en todo el país por cuestiones que incluyen boletas por correo, urnas para entregar boletas, requisitos de testigos y extensiones de tiempo para votar y para contar boletas.