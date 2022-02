En video: bodeguero relata cómo sobrevivió 60 balazos contra su negocio

Con el corazón aún palpitando de terror, un bodeguero de Filadelfia le contó a TELEMUNDO62 lo que vivió cuando unos encapuchados comenzaron a disparar decenas de balazos contra su negocio el martes.

“Eso fue una rafaga de tiros", exclamó en shock Carlos Porfilio, un empleado de García Mini Market, ubicado en la cuadra 600 de Diamond Street.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Porfilio añadió que cuando escuchó los tiros se tuvo que tirar al suelo y rodar hacia un escondite para salvarse. "¡Comenzaron a tirar pum pum de una vez!", añadió.

La dramática balacera terminó captada por un video obtenido por TELEMUNDO62, en el cual se ve cómo los sujetos desatan las ráfagas de balas antes de salir huyendo segundos después.

Las balas alcanzaron a un cliente de la tienda y a otro hombre que montaba su bicicleta por el área. Ambos terminaron en el hospital en condición estable.

Para Vicente Gómez, el propietario de la bodega, la criminalidad cerca de sus negocios le ha dejado un sabor amargo en la boca, tanto así que ha considerado dejar Filadelfia.

"Me quiero retirar a mi país porque aquí no sé cuándo me van a llamar para decirme que mataron a un trabajador o me mataron a mí”, lamentó.

La policía le pide a cualquier persona con información del incidente a llamar o enviar un mensaje de texto al 215-686-477.