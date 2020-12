Encuesta arroja que existen dudas a vacunarse

Un gran número de residentes de Nueva Jersey estaría dispuesto a recibir la vacuna de COVID-19 cuando esté disponible, sin embargo, aún hay grandes preocupaciones en el ambiente.

Así lo reflejó una encuesta que se hizo a 958 votantes de Nueva Jersey, y que fue realizada por Change Research, a cargo de Project Ready, una organización sin fines de lucro con sede en Newark. En ella se encontró que la mayoría de los votantes encuestados (60%) estarían de acuerdo en vacunarse si una vacuna contra el coronavirus aprobada por la FDA estuviera disponible sin costo en algún momento.

Pero, además, arrojó que las comunidades de color continúan experimentando las peores consecuencias económicas de la actual crisis de salud.

La encuesta encontró que los demócratas son los más propensos a recibir la vacuna (80%) en comparación con los independientes (47%) o los republicanos (40%), y estos últimos atribuyen sus preocupaciones sobre las vacunas a no confiar en las vacunas en general, queriendo confirmar la seguridad primero. También hay preocupación por la cronología apresurada y prefieren ver primero su eficacia.

Sin embargo, aunque es más probable que los demócratas estén de acuerdo en vacunarse, existe una brecha racial y étnica, encontró el estudio. Los demócratas no blancos (36%) tienen más de tres veces más probabilidades que los demócratas blancos de decir que no estarían de acuerdo en vacunarse. El estudio también reveló que los mayores de 65 años son los más propensos a aceptar vacunarse que los que tienen entre 35 y 49 años.

Las comunidades de color también tienen menos probabilidades de aceptar vacunarse. La encuesta encontró que el 37% de los votantes blancos, el 39% de los negros y el 45% de los hispanos dicen que no estarían de acuerdo con ser vacunados.

"Cuando se trata de una vacuna COVID-19, los datos sugieren que una campaña de información pública y un acercamiento enfocado a las comunidades de color será necesario e importante", señala el estudio.

Además, la encuesta encontró que las comunidades de color han experimentado lo peor de la pandemia en términos de consecuencias económicas.

El coronavirus ha afectado profundamente las finanzas de los votantes, en particular los votantes afroamericanos e hispanos, según el estudio. Aunque la mayoría (61%) de los habitantes de Nueva Jersey ha dicho que ha experimentado algo o mucho impacto financiero debido a la pandemia, un total del 73% de los votantes afroamericanos y el 70% de los votantes hispanos dice haber experimentado la consecuencias económicas en comparación con el 57% de los votantes blancos. Este impacto también se ve en las afiliaciones de partidos políticos, con el 60% de los demócratas, el 64% de los independientes y el 62% de los republicanos que dicen que han tenido mucho o algo de impacto financiero. Los votantes no blancos más jóvenes (de 18 a 49 años) informan el mayor impacto económico (83%), mientras que los votantes blancos mayores (65+) indican el impacto financiero más bajo, y el 55% dice que no se vieron afectados.

Además, una mayoría (54%) de los votantes informa que a ellos o a alguien en su hogar se les redujeron las horas de trabajo durante la pandemia en curso. La mitad de los afroamericanos en Nueva Jersey han dicho que alguien en su hogar perdió su trabajo durante la pandemia, seguido por los hogares hispanos (39%) y luego los hogares blancos (28%), reveló el estudio.

“A pesar de los impactos devastadores y desproporcionados de la pandemia en las comunidades de color, también son los menos propensos a decir que aceptarán vacunarse”, dijo Shennell McCloud, directora ejecutiva de Project Ready. “Nuestros líderes deben tomar nota de que no solo hay diferencias partidistas que impulsan estas reacciones y comprometerse a dedicar los recursos para educar a nuestros vecinos sobre las vacunas”.

El estudio también encontró que si bien la mayoría de los votantes (52%) dan calificaciones positivas al manejo estatal de la pandemia, casi dos tercios (64%) de los encuestados creen que las cosas con el coronavirus están empeorando. Debido a esto, el 42% en general cree que el estado debería implementar más restricciones para mitigar el virus o mantener las restricciones actuales (20%). Mientras tanto, el 38% de los encuestados quiere reducir las restricciones.

La encuesta encontró que el tema de las restricciones divide drásticamente a demócratas y republicanos en el estado, con el 79% de los republicanos queriendo aflojar las restricciones en comparación con solo el cuatro por ciento de los demócratas. Mientras tanto, el 55% de los Independientes también apoya el estado actual de restricciones o la expansión de las mismas.

Para el estudio completo e información sobre la metodología utilizada, haga clic aquí.