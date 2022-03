Encuesta de SEPTA: Pasajeros evalúan el sistema de transporte masivo

David McNeeley comenzó a viajar en la línea de tren elevado Market-Frankford de SEPTA en Filadelfia varias veces a la semana para ir a ver a su novia.

El ex neoyorquino, quien ha viajado mucho en transporte público a lo largo de los años, opina que hoy en día en SEPTA no tiene un fuerte sentido de la ley y el orden. Pero tampoco sabe si todo es culpa del sistema de tránsito.

"Definitivamente se siente como si realmente no hubiera ninguna autoridad", dijo McNeeley. "Y eso no quiere decir que realmente piense que, como, una tonelada de policías sería la mejor medida, necesariamente, porque lo veo como un problema mayor con la ciudad".

McNeeley fue uno de los 2,500 usuarios de SEPTA que realizaron la tercera encuesta anual de SEPTA de NBC10 Investigators, de nuestra cadena hermana NBC10. Desde los viajeros diarios hasta los pasajeros ocasionales e incluso aquellos que abandonaron el transporte público durante la pandemia de COVID-19, los encuestados identificaron las razones por las que les gusta SEPTA, así como las razones por las que tienen un problema con el servicio de transporte.

La delincuencia, la falta de vivienda, el uso de drogas y la limpieza se encuentran entre las principales preocupaciones identificadas por quienes respondieron las 27 preguntas de la encuesta.

La gerente general de SEPTA, Leslie Richards, y el jefe de la Policía de SEPTA, Thomas Nestel III, dijeron en entrevistas que están tratando de asignar la mayor cantidad de recursos posible para que los pasajeros se sientan seguros, manteniendo limpias las líneas de tránsito y los autobuses, y ayudando a las personas sin hogar a encontrar un lugar donde quedarse.

Encontrar policías de tránsito sigue siendo un problema fundamental, dijo Nestel.

“Si fuera a SEPTA y dijera que tengo 300 personas que quieren convertirse en policías de tránsito, dirían que los contraten”, dijo. "No tengo 300 personas que quieran ser policías de tránsito".

Mapeo de delitos SEPTA

SEPTA está tratando de determinar la mejor manera de utilizar $900 millones en fondos federales para infraestructura provistos en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de un billón el año pasado para mejorar el sistema, dijo Richards. Pero agregó que también debe haber una visión a largo plazo para la financiación que produzca mejoras duraderas.

El dinero ha ayudado a mantener los trenes y autobuses en funcionamiento, dijo Richards, a pesar de que la cantidad de pasajeros todavía es solo alrededor del 50% de los niveles que tenía antes de la pandemia.

"Si no tuviéramos el dinero en el lado operativo, no hay duda de que habríamos tenido que hacer despidos significativos. No hay duda de que (no) podríamos, ya sabes, proporcionar el servicio que somos ahora”, añadió. "Tendremos buenas opciones para cuando se agoten los fondos federales porque no creo que nadie cuente con otra infusión de fondos federales como la que nos acaban de dar. Entonces, tenemos que averiguar qué hacemos".

El viajero Ronald Blue, quien tomó la Encuesta SEPTA, dijo que sus preocupaciones son inmediatas. Quiere ver un mejor servicio a tiempo y menos anarquía en los trenes.

"Fueron dos días seguidos en los que hubo un retraso de 15 minutos en la línea Market-Frankford", dijo Blue mientras estaba de pie en la estación de la calle 60 en el oeste de Filadelfia. Agregó sobre un incidente violento que presenció: "Agredieron a este niño en el autobús y patearon la puerta del autobús".

Richards y Nestel dijeron que están dedicando todos los recursos disponibles a los problemas que impiden que los pasajeros regresen a SEPTA. De 1,300 encuestados que dijeron que dejaron de viajar en SEPTA, el 43% identificó el crimen como la principal razón.

"No existiremos si la gente no se siente segura en nuestro sistema y la gente nos necesita y la región de Filadelfia nos necesita tanto como nosotros los necesitamos a ellos", dijo Richards.