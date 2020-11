Enfatizan en el rol de los rastreadores de contacto

El sistema de rastreo de contactos de Pensilvania está bajo presión ante el repunte de casos de COVID-19, que ya superan la capacidad de los trabajadores de la salud y dificulta los esfuerzos para frenar la propagación.

Los expertos en salud pública aseguraron que es importante entrevistar a las personas que dieron positivo al virus lo antes posible para que sus "contactos cercanos", o las personas a las que expusieron, puedan ser identificadas y puestas en cuarentena. El objetivo del Departamento de Salud del estado es comunicarse con cada nuevo paciente de COVID-19 dentro de las 24 horas posteriores a una prueba positiva.

Eso se ha vuelto cada vez más difícil a medida que las infecciones se salen de control, incluso con la incorporación de cientos de investigadores de casos y rastreadores de contactos.

A fines del verano, alrededor del 80% de las personas que dieron positivo en la prueba fueron contactadas en un día, según datos del Departamento de Salud. Sin embargo, a principios de noviembre, este número cayó al 25%.

"Ciertamente, a medida que aumenta el número de casos, aumenta la demanda de nuestra investigación de casos y rastreo de contactos", dijo Michael Huff, director estatal de pruebas y rastreo de contactos, en una conferencia de prensa el miércoles.

En Allentown, la tercera ciudad más grande del estado, los resultados positivos de las pruebas están llegando "más rápido de lo que el personal puede seguir rastrear contactos cercanos", dijo la ciudad en un comunicado. La directora de salud de la ciudad, Vicky Kistler, ha pedido a las personas infectadas con el virus que se encarguen de ponerse en contacto con las personas expuestas.

Amy Serfass, una enfermera de Lehighton, en Carbon County, recibió su prueba de coronavirus positiva el 11 de noviembre, pero aún no ha sido contactada por un investigador de casos.

Serfass se puso en contacto con la gente con la que estaba, pero le surgieron dudas: “¿A quién me comunico y a quién no? ¿Qué tan lejos retrocedo? Soy enfermera, pero todavía me resulta confuso".

La enfermera dijo que está algo sorprendida de que ningún funcionario de salud pública se haya puesto en contacto con ella, "pero luego entiendo que los números han aumentado“.

Pensilvania ahora informa un promedio de casi 5,300 nuevos casos de virus cada día, un 125% más que hace dos semanas. Las hospitalizaciones, las muertes y la tasa de positividad de las pruebas también han aumentado considerablemente.

Con el aumento del virus, Pensilvania ha comenzado a priorizar quién recibe una llamada.

Primero, las personas en hogares de ancianos y otros entornos de atención colectiva que son más vulnerables al COVID-19, luego las personas con afecciones de salud subyacentes para quienes la enfermedad también podría ser grave o fatal, luego las personas en las comunidades con los brotes más importantes.

El rastreo de contactos es una herramienta vital de salud pública, pero también requiere mucha mano de obra. "Simplemente no escala bien", lo que obliga a los funcionarios de salud pública a tomar decisiones sobre dónde dirigir los recursos, dijo Janet Baseman, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington.

"Definitivamente pierde algo si no podemos llamar a todos los contactos, pero esto es lo que sucede cuando no tiene suficientes recursos para satisfacer la demanda. Debe averiguar cómo establecer prioridades", dijo.

En el condado de Allegheny, los padres de una escuela secundaria que realizaron un baile no autorizado que provocó nuevas infecciones hasta ahora se han negado a compartir la lista de asistencia con la escuela o el departamento de salud del condado, "haciendo que nuestro trabajo de rastreo de contactos sea extremadamente difícil", dijo el directora de salud, Dra. Debra Bogen.

"Este nivel de desprecio por la salud pública en nuestra comunidad, francamente, me enoja bastante y es desalentador y realmente decepcionante", dijo Bogen, quien emitió un aviso de permanencia en el hogar en todo el condado el miércoles en respuesta al aumento de casos.