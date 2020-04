Virus afecta a enfermera hispana y a dos de sus familiares

Una enfermera hispana de Delaware venció el coronavirus y ahora ayuda a algunos familiares que también sufren por esta enfermedad que arropa al mundo.

Edy Morales, profesional de la salud, dijo a TELEMUNDO 62 que estas últimas semanas no han sido nada fáciles. El COVID-19 llegó a su casa, aquejándola a ella y otros dos familiares adultos, quienes sufrieron síntomas bastante severos. Contó que uno de ellos ya lleva 12 días grave y tuvo que ser llevado al hospital.

“Yo he tenido la pérdida del olfato nada más, gracias a Dios, pero no puedo decir lo mismo por los otros dos familiares“, dijo Morales. “Tuvo dificultades para respirar, la temperatura no se le controlaba aquí en la casa, pero gracias a Dios lo examinaron. El doctor lo evaluó y le dijo que era mejor estar en casa pues no estaba lo suficientemente grave para estar hospitalizado“.



La enfermera dijo que no sabe con certeza donde pudo contraer el virus, pero aseguró que espera que el tiempo de aislamiento pase rápido para continuar con su pasión y ayudar a más pacientes que están luchando contra la enfermedad en el hospital.

“La verdad, extraño mi trabajo, extraño a mis compañeras y pues salir a ayudar a la comunidad, pero primero también es la salud de mi familia”, dijo.



Edy vive en una de las zonas de Delaware catalogadas como foco de virus, por eso dice que es más importante que nunca seguir las recomendaciones del CDC y quedarse en casa, especialmente quienes pertenecen a las poblaciones de alto riesgo.