Enmascarados asesinan hombre en interior de lavandería

Tres enmascarados dispararon contra un hombre que estaba con dos niños dentro de una lavandería de Filadelfia, y lo persiguieron y asesinaron antes de huir de la escena, dijeron las autoridades.

Según el informe, el hombre de 28 años estaba con dos niños menores de 10 años dentro de una lavandería, en la cuadra 1000 de S. 49th Street alrededor de las 6:30 p.m. de jueves. De repente, un SUV color plateado se detuvo frente al local y tres hombres armados, quienes llevaban máscaras quirúrgicas y guantes, salieron para abrir fuego. Los pistoleros dispararon contra la puerta de la lavandería mientras el hombre, los dos niños y otras 10 personas estaban dentro.

Los enmascarados corrieron hacia la lavandería y continuaron disparando a la víctima, que huyó por otra puerta.

El hombre corrió hacia la esquina de 49th Street y Chester Avenue, donde cayó al suelo. Luego, fue llevado al Hospital of the University of Pennsylvania, donde fue declarado muerto a las 6:56 p.m. La Policía dijo que le dispararon varias veces en todo el cuerpo.

Los tres pistoleros volvieron al SUV que fue visto por última vez viajando hacia el sur de 49th Street desde Chester.

La Policía dijo que los hombres armados dispararon al menos en 23 ocasiones y que todo el incidente fue capturado en un video de vigilancia.

"Tenemos buenas descripciones de los sospechosos y del vehículo", dijo el inspector de la Policía de Filadelfia, Scott Small.

"No tenemos un motivo, pero tenemos varios testigos que están siendo entrevistados por detectives de homicidios en este momento".

Ninguno de los niños ni ninguno de los testigos dentro de la lavandería resultaron heridos durante el tiroteo.