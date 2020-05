Entran en vigor las fases de reapertura económica en NJ

Los constructores y minoristas alrededor del estado de Nueva Jersey están listos para retomar la actividad económica, después de los cierres masivos implementados por el gobierno el pasado mes de marzo para frenar la propagación del coronavirus.

Los minoristas podrían comenzar a vender productos, solo para recoger en la acera, a partir de este lunes, bajo una nueva orden ejecutiva que el gobernador Phil Murphy firmó la semana pasada. Los clientes no podrán ingresar a las tiendas, pero pueden hacer pedidos en línea o por teléfono.

"Este es un paso en una dirección positiva para todos aquellos minoristas que se consideraron no esenciales", dijo Murphy al hacer el anuncio.

"Simplemente no queremos que la gente se congregue. Simplemente no sé cómo decirlo”, añadió al explicar que no se podrá ingresar a los establecimientos.

La construcción también podría reanudarse este lunes por la mañana en todo el Estado Jardín, siempre y cuando se sigan estrictos procedimientos de distanciamiento social. Los capataces deben escalonar las horas de trabajo y los descansos, garantizar un saneamiento adecuado y publicar claramente los protocolos de seguridad.

Murphy dijo que los eventos como películas y servicios religiosos están permitidos siempre que todos los participantes permanezcan en sus autos. Si los autos están a menos de seis pies de distancia, todas las ventanas deben permanecer cerradas. La misma directriz la dio para la realización de graduaciones.

Hasta el domingo, Nueva Jersey había reportado el segundo mayor número de casos de COVID-19 de cualquier estado con más de 146,000 casos confirmados y al menos 10,356 muertes relacionadas con el virus.

Si bien los totales son marcados, los recuentos diarios han tenido una tendencia a reducir. Desde el pico del brote, las hospitalizaciones, los pacientes en la ICU y los casos positivos han disminuido.

También en los últimos días ha pedido la reapertura de las playas de la costa de Nueva Jersey para el fin de semana feriado de Memorial Day y se pueden reanudar los viajes de pesca charter. Las cirugías electivas comenzarán nuevamente la próxima semana.

La propietaria de una tienda de ropa en Nueva Jersey tildó de “extraño y ridículo” abrir sus puertas para entregas solamente.