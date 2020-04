Entregan 81 mil Chromebooks para inicio de educación en línea

Alrededor de 81 mil computadoras portátiles Chromebook fueron arrendadas a los estudiantes del distrito escolar de Filadelfia para que continúen sus cursos en línea en medio de la crisis de salud.

El Superintendente William Hite dijo que algunos alumnos participan de clases por mensaje de texto y otros por correo electrónico, porque el nivel de necesidad tecnológica varía según la escuela.

"Tenemos algunas escuelas grandes donde se distribuyeron 1,500, 1,600 computadoras, pero tienen de 2,000 a 3,000 estudiantes", dijo Hite.

El distrito destacó que a partir del lunes, los maestros proporcionarán tres horas de lecciones en línea, se tomará asistencia y se darán calificaciones. Sin embargo, aún están evaluando si esas calificaciones serán solo por participación.

"No quiero insistir demasiado en las notas tradicionales en medio de una pandemia no tradicional", agregó Hite.

Además, se especificó que no se penalizará a los alumnos que no puedan participar del currículo. De hecho aún están recopilando información sobre la matrícula que no cuenta con servicio de internet o que de otra manera no pueden participar del aprendizaje digital.

"Todavía tenemos estudiantes y familias que por alguna razón no podemos ubicar", sostuvo Hite.

Se exhortó a cualquier persona que enfrente problemas técnicos con las Chromebook a que visite uno de los dos centros de soporte técnico del distrito. Uno ubica en el vestíbulo de la sede de 440 N. Broad St., y otro en el edificio anexo Fitzpatrick detrás de Fitzpatrick Elementary, 4101 Chalfont Drive.

La línea directa del distrito para obtener ayuda de Chromebook es 215-400-4444.