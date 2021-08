“Es hora de retroceder”: cómo ven los expertos el aumento de contagios

John Wherry, director del Instituto Penn de Inmunología, habló recientemente con un amigo sobre si ir a un concierto en unas pocas semanas es una buena idea.

"Esperaba ir a un concierto en septiembre, y no lo haré", dijo Wherry en una entrevista. "No me siento cómodo en ese ambiente".

Él y otros dos expertos en enfermedades infecciosas dijeron que recientemente han reducido ciertas actividades como cenar en el interior o reunirse en grandes multitudes. Todos dijeron también que habían comenzado a usar máscaras nuevamente cuando iban al supermercado o al centro comercial.

Los tres están vacunados y defienden los enormes beneficios de recibir la vacuna para prevenir enfermedades graves y la muerte por COVID-19. Todos dijeron que sí comieron en el interior de un restaurante, ya que los casos disminuyeron considerablemente durante el verano, y se sentían cómodos yendo a algunas tiendas sin máscara.

Pero eso ha cambiado, dijeron.

Todos los condados en el sureste de Pensilvania, excepto el condado de Chester, junto con todos los condados del sur de Nueva Jersey y todo Delaware, están ahora en "riesgo sustancial" de propagación comunitaria de COVID, según los Centros para el Control de Enfermedades.

"Ahora es el momento de empezar a reducir un poco", dijo la Dra. Marci Drees, directora de prevención de infecciones de ChristianaCare en Delaware. "Me preocupa que abrimos las cosas demasiado rápido y Delta lo aprovechó".

Sin embargo, agregó Drees, "no creo que tengamos que cerrar".

Aquí hay un vistazo a lo que dicen los expertos, Wherry, Drees y el Dr. Thomas Fekete, médico de enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Temple y presidente del Departamento de Medicina de Temple, Thomas Durant, acerca de regresar a la escuela en el otoño; si los gobiernos deberían imponer nuevos mandatos de prevención; y cuánto tiempo las variantes causarán estragos en el regreso a la normalidad.

¿Están las personas vacunadas a salvo de la variante Delta? ¿Qué pasa con la variante 'Delta Plus'?

Los tres expertos coinciden en que las personas vacunadas son mucho, mucho más seguras que las personas no vacunadas cuando entran en contacto con la variante Delta, o cualquier otra variante como la nueva "Delta Plus". Al profundizar en las tasas de transmisión y lo que podría causar enfermedades graves entre ambos grupos, los vacunados y los no vacunados, sigue siendo tan desafiante como siempre para los epidemiólogos e inmunólogos.

Sin embargo, el hecho simple sigue siendo: vacunarse claramente hace que sea mucho más probable que no se vea afectado por COVID, sin importar la variante.

"Necesitamos mirar de vez en cuando el lado medio lleno del vaso. Las vacunas están funcionando. La gente no se está muriendo", dijo Wherry. "Está en algún lugar entre uno en 30 y uno en 50 entre los no vacunados. Si estás vacunado, es como uno en un millón".

¿Deberían los vacunados volver a usar mascarillas mientras compran? ¿Son seguros los grandes eventos al aire libre?

Los expertos dicen que han comenzado a usar máscaras nuevamente cuando salen a lugares públicos, y todos dicen que ya no comen en el interior de los restaurantes. Pero también dicen que hay una gran diferencia entre comer dentro de un restaurante de vez en cuando e ir a una discoteca a bailar entre una multitud.

Fekete dijo que la decisión de Filadelfia esta semana de posponer la emisión de nuevos mandatos y restricciones y, en cambio, recomendar más medidas de distanciamiento social y el uso de máscaras, parece ser la táctica correcta por ahora.

"La ciudad está tratando de encontrar un camino agradable que sea protector pero no tan molesto y riguroso como para que la gente ignore las reglas", dijo. “En lugares como Pensilvania, donde hemos estado usando máscaras y siguiendo mandatos, no es difícil ahora”.

A medida que los casos de coronavirus continúan aumentando con cada día que pasa, es probable que la tendencia continúe en el otoño, lo que significa que las personas deberían comenzar a reconsiderar la asistencia a eventos a gran escala en el otoño, dijeron los expertos.

¿Deben los estudiantes y maestros usar máscaras cuando regresen a la escuela?

Drees y Wherry tienen hijos en edad escolar y están convencidos de que todos deben usar máscaras cuando comience el próximo año escolar. Dicen que las mascarillas son necesarias en espacios confinados como un salón de clases, particularmente cuando muchas escuelas tendrán niños menores de 12 años, que es la edad más joven aprobada para la vacunación actualmente.

¿Serán necesarias las inyecciones de refuerzo?

La ciencia aún no está clara sobre los efectos duraderos de la vacuna contra el coronavirus, dicen los expertos. Pero Wherry, el inmunólogo, dijo que las primeras investigaciones han sido prometedoras.

"En personas inmunodeprimidas o con otras razones médicas por las que las vacunas no funcionaron tan bien, una vacuna de refuerzo puede ser una herramienta muy útil", dijo Wherry. "En la población general, no veo mucha evidencia científica de que necesitemos una vacuna de refuerzo en este momento".

Otra oportunidad para que los vacunados fortalezcan su inoculación está ganando fuerza en Europa e Israel, pero hasta ahora no ha obtenido un apoyo generalizado en los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud dijo esta semana en un comunicado que llevar las vacunas a las personas en países desatendidos debería ser la prioridad por ahora.

Fekete, el epidemiólogo de Temple, dijo que apoya la investigación continua y que recibiría una vacuna de refuerzo si la ciencia finalmente mostrara la necesidad de hacerlo. Espera que la distribución de la vacuna a los países desatendidos aumente junto con cualquier vacuna de refuerzo necesaria en el futuro.

"Hay espacio para muchas vacunas en el mundo", dijo Fekete. "Prefiero ver más vacunas imperfectas que esperar en una larga fila, digamos, Pfizer, y personas que no necesitan dos inyecciones con dosis que deben almacenarse a temperaturas bajo cero".