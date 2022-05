Escasez de salvavidas de cara al verano

El verano está cada vez más cerca y la ciudad de Filadelfia está en cuenta regresiva para contratar salvavidas.

Portavoces de la ciudad señalaron que el personal con el que cuentan no es suficiente como para abrir las piscinas para el verano, por lo que, si el panorama no cambia, no habrá más opción que dejar algunas cerradas.

“Estamos un poco desesperados. Si no encontramos salvavidas suficientes en las próximas semanas, vamos a tener que tomar decisiones difíciles sobre cuáles piscinas abrir y cuales no”, dijo a nuestra cadena hermana NBC10 la Comisionada de Parques y Recreación de Filadelfia, Kathryn Ott Lovell. “Las comunidades dependen de esto para tener algo seguro qué hacer en el verano. Las piscinas son algo muy valioso para nosotros. Son parte de nuestra experiencia de verano”.

Ahora mismo, solo el 60% de las piscinas está listo para abrir y la ciudad espera poder elevar el salario de salvavidas a $16 la hora, en un intento de que sea más atractivo para las personas y puedan reclutar más rápido.

Algo similar ocurre en la costa de Nueva Jersey, donde hay varios sectores que se han unido para reclamar un alza salarial. En Brigantine existe la preocupación de que no habrá un alza de empleomanía a un salario de $11.50 la hora.

Mientras, en Filadelfia, hay un sentido de urgencia, ya que toma semanas entrenar y certificar salvavidas. La ciudad necesita al menos 100 más. Y toma tiempo.