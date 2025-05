Alístate para el espectáculo aéreo gratis de los Thunderbirds en NJ

Si no tiene planes para el 17 y 18 de mayo 2025 todos los caminos conducen a Nueva Jersey.

Y es que se llevará a cabo el Power in the Pines Open House & Air Show con las acrobacias y despliegues patrióticos de los U.S.A.F. Thunderbirds en la base militar McGuire-Dix-Lakehurst en New Hanover.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo 62. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

La entrada es gratis para todo el que acuda a ver el espectáculo en el aire, ahora, si quieres tener una experiencia más elevada puedes comprar boletos para el Flight Line Club que te ofrece una carpa, comida y bebida.

Esto llega en tiempos cuando van años consecutivos que se cancela el AC Airshow por diversas razones, así que si eres amante de los Thunderbirds esta es tu oportunidad.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

¡No te lo pierdas!

Read in English here