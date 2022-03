Esperan frenar la violencia con línea directa de mediación

Filadelfia estará lanzando una línea directa para lidiar con la violencia o proveer servicios a través del 211.

Los afectados por crímenes violentos o familiares de las víctimas podrán marcar para asistencia de prevención las 24 horas.

Se trata de una alianza con United Way of Greater Philadelphia, Southern New Jersey (UWGPSNJ) y 211 Southeastern Pennsylvania (SEPA).

Esto es lo que debes saber:

El número a llamar es el 211.

Hasta el momento no hay operadores que hablen en español.

El objetivo de la línea directa reducir la probabilidad de que las personas se involucren en la violencia con servicios críticos de prevención e intervención. El organismo espera ayudar a los vecindarios, que experimentan altos niveles de violencia,a obtener servicios de calidad de vida, así como el trauma resultante de las armas de fuego.

Los servicios existentes son los siguientes:

Intervención de conflictos

Prevención de violencia juvenil

Consejería entre pares

Referencias a organizaciones comunitarias de prevención de la violencia

Servicios de mediación de crisis en el vecindario

Programas de desarrollo de la fuerza y capacitación laborales

Servicios de apoyo de crisis y salud conductual

Servicios de apoyo comunitario (CLIP, L&I) por vandalismo, grafiti, basura, lotes baldíos

Servicios de programación, tutoría y apoyo académico después de la escuela

Todo esto llega en medio de una carencia de operadores telefónicos y despachadores del 911, así como de la Policía de Filadelfia.