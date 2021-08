Estadios y comerciantes refuerzan uso de mascarillas para recibir al público

Un consenso positivo ante el uso de la mascarilla en interiores fue lo que se percibió entre los comerciantes de Filadelfia el jueves.

Ese fue el día en el que entró en vigor el mandato del uso de cubrebocas en el interior o la prueba de vacunación.

Todo esto llega en momentos donde los casos y hospitalizaciones, mayormente entre personas no vacunadas contra el coronavirus y menores de 12 años, aumentan por la variante Delta. Las autoridades sanitarias retornaron a lo más simple: el cubrebocas.

“Es algo tan simple, tan sencillo, que podemos hacer todo mundo, que nos va a ayudar para evitar que se siga propagando la pandemia”, destacó Ignacio Flores, dueño de negocio.

Pero, el reforzar el mandato podría complicarse cuando las personas no recuerden hacerlo o no quieran someterse al mismo. “Ahora mismo va a ser un poco complicado, porque vamos a estar parando, ahora, sabiendo que están falsificando muchas tarjetas. En verdad no sabemos so básicamente lo que le voy a decir al customer es que se ponga la máscara por favor o que me enseñe la tarjeta””, agregó María Montañez.

Lo cierto es que implementar el uso nuevamente del cubrebocas no está bien visto por todos y acostumbrarse a la norma podría costarles a los comerciantes. “Es lo que estábamos pensando cómo hacer, lo que pasa es que desgraciadamente no toda la gente entra en consciencia, hay unos que les vale, otros que dicen que no les hace nada”, agregó Flores.

En las oficinas, por ejemplo, la petición es bastante visible con letreros y con mensajes. “Gente que está viniendo a mi oficina les pido que vengan con máscaras, si no están vacunados y si están vacunados igualito. Con mascara, porque tengo un poquito de miedo de que me vuelva a dar y tenga que ir al hospital”, mencionó Ejidio Palma.

El cambio de ordenanza en Filadelfia se dio en medio de la celebración de dos partidos en los estadios de los Phillies y los Eagles al sur de la ciudad. Y esto es lo que debes saber:

Eventos en exteriores de más de mil personas sin asientos asignados deben utilizar mascarillas.

Eventos en estadios o en exteriores con asientos asignados solo deben utilizar la mascarilla en los siguientes: palcos, tienda, baños, y elevadores.

Lo importante es que te empapes de las reglas y te mantengas a salvo para poder proteger a terceros.

El nuevo mandato del cubrebocas llega el día en el que se esperan cientos de fanáticos en los estadios al sur de Filadelfia además de una alerta por calor.