“Pensaba que era una bomba”: familia hispana de Philly revive el estallido aéreo

Una familia hispana del noreste de Filadelfia todavía no sale del trauma que le provocó el estallido de un jet ambulancia con seis a bordo en Cottman Avenue.

“Yo pensaba que era una bomba porque sonó algo fuerte. Mi casa, que está en medio, se sintió como un terremoto, la casa se remeció. Y ese fuego que se vio en el cielo, que ahora veo por las redes, entró a la cocina. Nosotros gritamos, porque pensamos que nos estábamos incendiando”, destacó Evelyn, vecina de la zona de impacto.

Y es que el 31 de enero 2025 una ambulancia aérea de la empresa Jet Rescue Air se accidentó tras haber despegado del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia a solo 30 segundos. Expertos aseguran que el combustible jugó un papel importante en el estallido.

Todos los ocupantes de la nave, un Learjet 55, perecieron. Eran de nacionalidad mexicana. Se trata de una madre y su hija, quienes iban como pasajeras tras completar un tratamiento médico en Schriner’s Hospital para la menor, un médico y su asistente, así como el piloto y su copiloto.

Al día siguiente, el primero de febrero 2025, la alcaldesa Cherelle Parker reveló que una séptima persona en tierra, quien estaba en el interior de un vehículo murió en la zona de impacto.

“Yo escuché un ‘boom’ y explotó el fuego, explotó arriba de un hueco”, reveló el Elijah hijo pequeño de la testigo a lo que la madre agregó “No pudimos dormir, estamos en la casa de unos familiares, pero yo siento en mi cabeza como si eso estuviera pasando todavía. Es como un trauma. Si yo, que soy una mujer grande, no puedo descansar porque siento que me va a explotar algo donde estoy. Imagínese mis hijos. Mi niña está muy mal”, recalcó.

Y eso no fue todo, la testigo relató a TELEMUNDO 62 que “salí hasta sin ropa porque justo estaba doblando la ropa, porque íbamos a salir. Mi esposo venía por mí y al ver que mis hijos gritaron, los cogí de las manos y salimos corriendo de la casa. Me encontré con una vecina que me dio ropa. Dejé a mis hijos parados afuera y me vestí rápido, pero aquí tampoco se podía correr porque la gente estaba desesperada”.

Ellos no fueron los únicos que sufrieron la tragedia aérea que, hasta el momento, al día tres de investigación, sigue restringido el acceso a esa zona de Cottman Avenue y el Roosevelt Boulevard, así como algunas casas de hilera confrontan problemas con los servicios de energía, gas y agua potable. Todo permanece bajo investigación.

Servicios de salud mental disponibles

Todo aquel que tenga problemas navegando esta tragedia puede utilizar los servicios de salud mental provistos por Filadelfia a través del Department of Behavioral Health and Intellectual Disability Services.

Si necesitas hablar con alguien puedes marcar el 2150685-6440 o pulsa aquí para el sitio web.