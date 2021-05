Estas son las reglas de las mascarillas: no te confundas

Las personas completamente vacunadas en Pensilvania no tienen que utilizar mascarillas a no ser que algún establecimiento o entidad lo requiera para ofrecer servicios, según el Departamento de Salud.

La medida fue presentada el lunes luego de que los CDC dijeran la semana pasada que los individuos inmunizados no tenían que usar cubrebocas en interiores.

Sin embargo, existen excepciones y aquí te las enumeramos para que no te confundas:

Debes ponerte la mascarilla en las escuelas.

Debes ponerte la mascarilla en hospitales y al utilizar el transporte público.

Si te sientes inquieto o con poca confianza cerca de terceros utiliza el cubrebocas.

Las observaciones de los Centros para el control y prevención de enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, las puedes hallar aquí.

“Vacunándote con cualquiera de las dosis disponibles (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) le agregas una capa de protección a las posibilidades de contagiarte con el coronavirus”, destacó la secretaria de salud interina Alison Beam. “Cada negocio o establecimiento tiene la potestad de requerir el uso de las mascarillas. Urgimos a los residentes de Pensilvania a que se sean respetuosos de estas regulaciones”.

Las guías de los CDC establecen que existe bajo riesgo de contagio para personas completamente vacunadas, tras las dos semanas de obtener la segunda dosis o en el caso de J&J tras obtener el único pinchazo.

La ordenanza de portar cubrebocas sigue vigente para personas quienes no se han vacunado y para los menores. Una vez el 70% de los ciudadanos de Pensilvania mayores de 18 años estén inmunizados la orden quedará nula.

Pero, sobre el tapete queda identificar quien esta o no vacunado, porque no existe un sistema que le provea veracidad a terceros sobre la palabra de la persona que no lleve la mascarilla.