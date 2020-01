“Esto está bien feo”: Vecinos de Filadelfia

La comunidad de Filadelfia se mostró indignada ante la ola de violencia armada en la zona.

Así lo pudimos constatar tras el sangriento fin de semana donde siete personas resultaron muertas a raíz de tiroteos y un acto a cuchilladas.

“Eso es una barbaridad. Mucha gente loca en la calle”, destacó Eva Marrero, residente del noreste de Filadelfia. “La Policía no está pendiente a eso, no está pendiente. Mira la Policía aquí es donde deben estar metidos, que aquí es el punto de la droga y ellos lo que hacen es que pasan y se mueven, porque si vuelvo pa’ atrás me lo llevo, eso es así… entiende”.

Ese es el sentir colecto ya que otra de las residentes, Leida Rodríguez, agregó “hay mucha violencia aquí esto está bien feo”.

El alcalde Jim Kenney le atribuyó la responsabilidad al poco control de armas en el gobierno federal.

“Estamos inseguros, pero que sea lo que Dios quiera”, concluyó Leida Rodríguez.

La cifra de homicidios en Filadelfia, según datos de la uniformada alcanzaron los 356 asesinatos el año pasado, la cifra más alta desde 2007.

La nueva Comisionada de la Policía, Danielle Outlaw, sostuvo que la violencia armada será una prioridad para su mandato.