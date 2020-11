Estrés colectivo entre los trabajadores de la salud

Cansados y viviendo el mismo escenario traumático una y otra vez, tras el aumento de pacientes contagiados con coronavirus en el centro médico Virtua en Nueva Jersey, el personal de profesionales de la salud reclama ayuda.

La experta en enfermería Melissa Pluguez es una de ellos quien aseguró que “nadie prepara a uno para las emociones que uno siente todos los días”.

Lo cierto es que según los expertos muchos de los trabajadores de la salud y de primera línea están sufriendo de estrés post traumático.

“Tienes esa visión, de todo lo que has pasado dentro de ese hospital, y es difícil ponerse el uniforme”, agregó Pluguez al tiempo que reveló que una vez culmina sus largas horas de trabajo y llega a su casa no puede departir con su familia como quisiera. “Ellos (sus hijos) quieren correr, darme un abrazo y tengo que decirles no, no me toquen estoy sucia, y entrar quitándome la ropa porque ahora están los números más altos”.

La experta en salud dijo que “estamos en un momento en que tenemos que mover pacientes para un lado para el otro, para hacer espacio suficiente para los que sufren de COVID-19. Si no tenemos cuidado vamos a ver un resurgimiento de la enfermedad grandísimo”.

Una de sus compañeras de trabajo, la enfermera Debbie White, recalcó que “es como vivir las cosas nuevamente, tipo ‘deja vu’. Esto nos pasó antes y está pasando de nuevo”.

El centro medico Virtua notificó en una comunicación escrita que “trabajamos con sl sindicato de trabajadores para revisar sus inquietudes. Todas las políticas del personal se basan en principios de alta confiabilidad de seguridad de colegas y pacientes”.

Lo cierto es que el sentir de los trabajadores de la salud se repite en todos los hospitales de la región y a nivel nacional. El sentir es de agotamiento.

“Hay que aceptar que somos humanos y que tenemos nuestros límites. Que el sistema tiene sus límites”, destacó el psiquiatra Héctor Colón. “No sabemos lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar el próximo segundo. La vacuna todavía está en sus fases de desarrollo, pero no se sabe todo”.

El llamado de los profesionales de la salud fue también a los ciudadanos para que se protejan y de alguna manera no siga la propagación del virus.