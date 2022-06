Estructura colapsada no habría aprobado permisos de seguridad de incendios

Podrían pasar días o hasta semanas hasta que funcionarios de ATF y los bomberos puedan llegar a una conclusión de las razones por las que un edificio, de tres niveles en Fairhill, se vino abajo tras aplacar las llamas de un incendio el pasado sábado.

La emergencia dejó el saldo de un bombero fallecido y de otros cuatro funcionarios en el hospital incluyendo un inspector del Departamento de Licencias y Permisos.

TELEMUNDO 62 obtuvo documentación en la que hay evidencia de que la estructura falló en las inspecciones de seguridad en el 2019 y en el 2021. Todo tiene que ver con el sistema de prevención de incendios.

La estructura, de tres niveles, albergaba un negocio y una vivienda. Afortunadamente los residentes de la misma fueron desalojados a las 2:00 a.m. del sábado cuando los rescatistas batallaban con aplacar las llamas. “Los bomberos lograron aplacar el siniestro bastante rápido”, destacó el jefe de bomberos Adam Thiel en la conferencia de prensa del fin de semana.

La comunidad de rescatistas y bomberos en la ciudad del amor fraternal esta de luto por la perdida de uno de los suyos en el cumplimiento del deber. Un veterano de 27 años en el cuerpo de respuesta de emergencias, identificado como Sean Williamson, de 51 años, pereció tras quedar atrapado en el colapso.

Los investigadores no tienen claro lo siguiente: si las llamas avivaron el derrumbe o si la causa del desplome fue otra en términos de permisos estructurales. “Una de las cosas que más nos preocupa es la antigüedad del edificio. No es nuevo que atendamos fuegos en estructuras en Filadelfia, de hecho, el veterano perecido era conocedor del proceso. No he parado de llorar, ya lo hice antes, pero me queda más. Es una gran pérdida”, agrego Thiel.

Tras la tragedia el alcalde Jim Kenney dijo que las banderas estarán a media asta por un mes para recordar al bombero caído “salvando vidas”.

Mientras sabemos que el funeral en honor a Williamson se celebrará la semana próxima, así como se llevará a cabo una procesión en su memoria.

Isabel Sánchez reporta desde Indiana Street en Filadelfia donde ocurrió el colapso de una estructura incendiada dejando el saldo de un bombero perecido.