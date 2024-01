“Con mil o dos mil dólares la gente no vive”: Alumno hispano recauda $6,000 por una buena causa

Un estudiante hispano de 14 años de la escuela católica Malvern en Pensilvania, logró recaudar miles de dólares para el Banco de Alimentos del Condado de Chester.

El miércoles 17 de enero de 2024, la comunidad de Malvern Prep y los miembros del Banco de Alimentos de Chester County asistieron a una ceremonia de presentación de un cheque por una donación recaudada por el joven Mateo Albán.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El estudiante de primer año de Malvern Prep, presentó un cheque de $6,000 al Banco de Alimentos con fondos que recaudó para impactar positivamente la inseguridad alimentaria en el Condado de Chester.

Albán es hijo de un inmigrante peruano de primera generación y ha sido testigo de primera mano de los efectos de la pobreza y la inseguridad alimentaria en las personas que viven allí.

Entonces, cuando Mateo se enteró de que incluso los vecinos de su ciudad natal en el condado de Chester luchan contra esta falta de recursos, vio esto como una oportunidad para generar un impacto.

"Al principio yo le sugerí que su meta debería ser mil dólares, a lo mucho dos mil dólares, y él me dijo no porque con mil o dos mil dólares la gente no vive", dijo el papá de Mateo, Miguel Albán.

Cheque símbolo de los fondos recaudados por Mateo Albán.

"La pasión de Mateo por dar, es un testimonio del poder de un individuo para provocar un cambio significativo", dijo Andrea Youndt, directora ejecutiva del Banco de Alimentos del Condado de Chester. “Los jóvenes son el futuro y su compasión ayudará a marcar el camino para romper los ciclos de la inseguridad alimentaria”.

La institución a la que asiste Mateo es una escuela católica independiente exclusivamente para varones, centrada en los valores fundamentales agustinos de verdad, unidad y amor, que sirvieron de fundamento e inspiración para que Albán tomara esta oportunidad para retribuir.

El director de la escuela de Malvern Prep, el Sr. Patrick Sillup, agregó: “La pasión de Mateo por este trabajo es representativo de los valores que inculcamos en Malvern Prep. Preparar a los jóvenes para que se conviertan en miembros emprendedores de la sociedad que se esfuercen por marcar una diferencia en su comunidad. Estamos muy orgullosos de tenerlo como miembro de nuestra comunidad escolar”.

Mateo espera que esto sirva como recordatorio para sus compañeros de la importancia de retribuir. "Somos muy afortunados de asistir a una escuela como Malvern Prep", dijo Mateo, "y necesitamos trabajar juntos para difundir el bien, especialmente en nuestra comunidad local".