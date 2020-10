Estudio: A segundo plano el voto tras necesidad de alimento y vivienda

Organizaciones a favor de los inmigrantes pidieron al gobierno local y federal que se tome acción inmediata para frenar los desalojos, ayudar con el desempleo y evitar que los latinos se queden sin votar, a causa de la crisis de salud provocada por el Covid-19.

Make the Road publicó un estudio en el que se muestra el impacto del virus en las comunidades hispanas, tras realizar más de 100 entrevistas en sectores de Allentown, Filadelfia y Reading.

Berta Valenzuela, una de las residentes de Reading, compartió con Telemundo 62 que esta pandemia la ha dejado sin trabajo, pero también ha perdido a grandes amigos.

“A veces me acuesto y mi almohada se llena de lágrimas pensando… amigos vecinos se me han muerto debido al Covid”, dijo Valenzuela, quien sufrió de cáncer recientemente. “Las persona que son enfermas de cáncer tienen a veces las defensas bajas entonces puedo coger el virus muy rápido”.



Ahora, Valenzuela vive con algo de ayuda que le llega del gobierno, aunque a veces no le da para la comida ni la renta.

“Eso no me alcanza para nada. Me dan $800 dólares mensuales, pero yo pago 600 de renta, que me quedan $200 pesos”, explicó.



Y ella no es la única enfrentando esta situación. En el estudio realizado por Make the Road, el 88% de los encuestados indocumentados dijeron que no tienen cómo pagar sus utilidades.

“Tenemos miembros que están al borde del desalojo, pasando necesidad, yendo a bancos de comida”, explicó a Telemundo 62, Patty Torres, de Make the Road.

Añadió que con tantas preocupaciones como estas, el ejercer el derecho al voto el día de las elecciones es algo que ha pasado a segundo plano.



“Estamos a dos semanas de las elecciones y las personas están pensado en eso, en cómo comer, en que me van a desalojar y no tengo dinero porque estoy desempleado”, expresó.



La organización solicitó a las autoridades pausar los desalojos en todo el estado, así como incluir a los inmigrantes sin seguro social en los beneficios del estímulo federal.