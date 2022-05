Estudio: niños menores de un año ya tienen caries

Si no has llevado a tus hijos al dentista, ya sea porque no tienes cobertura de salud o dinero, debes tenerlo en consideración porque según los expertos podría salirte más caro.

Un estudio del Journal of the American Dental Association estableció que las razones por las que los padres no llevan a sus hijos al dentista son:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Problemas financieros

Falta de seguro dental

Poco acceso a zonas rurales

Economía más aún después de la pandemia del COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) confirmaron que más del 40% de los niños tienen caries cuando llegan al jardín de infantes (kínder).

”Cuanto antes los niños comiencen a hacerse chequeos regulares, más saludable se mantendrá su boca durante toda su vida", dijo el Dr. Ernesto Borgards, consultor de Delta Dental. “Estos chequeos tempranos previenen las caries que pueden provocar dolor, dificultad para concentrarse y otros problemas médicos que culminan en reparaciones al conducto radicular y extracciones de dientes".

¿Qué son las caries y cómo se forman?

El esmalte del diente, que es la primera capa, es más delgado para los niños. Por lo tanto, crea más riesgos cuando: Comen y beben bebidas azucaradas, como gaseosas, especialmente entre comidas. Usan aparatos ortopédicos u orales Tienen necesidades especiales de atención médica.



¿Cuándo visitar el consultorio dental?

Pregunta en tu oficina si el personal está vacunado

Explora los servicios de teleodontología virtual

¿Cómo ayudar a tu hijo en casa con el cuidado dental?

Para bebés: Puede limpiar las encías dos veces al día con un paño suave, limpio y tibio por la mañana después de la primera alimentación y justo antes de acostarse para eliminar las bacterias y los azúcares que causan las caries. Cuando salgan los dientes, comience a cepillarse dos veces al día con un cepillo de dientes de cerdas pequeñas y agua corriente. Los dentistas también alientan a las madres a que dejen de amamantar/alimentar a su hijo durante la noche después de que le salgan los primeros dientes. Visite al dentista antes del primer cumpleaños de su bebé para detectar signos de problemas a tiempo.



Para niños: Cepillarse los dientes dos veces al día con una pequeña cantidad de pasta dental con flúor Beber agua del grifo que contenga flúor. Pídale al dentista de su hijo que aplique selladores dentales cuando sea apropiado