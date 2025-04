Llevan a cabo evacuaciones por incendio forestal en Ocean County

Un incendio forestal de rápida propagación en el Greenwood Forest Wildlife Management Area, en el condado de Ocean, ha generado densas nubes de humo que cubren el cielo sobre Barnegat Township la tarde de este martes.

Las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatoria y múltiples rutas han sido cerradas mientras los equipos de emergencia intentan contener el fuego, conocido como el "Jones Wildfire".

El Departamento de Incendios Forestales de Nueva Jersey (@NJDEPForestFire) alertó a los residentes a través de las redes sociales a las 12:22 p.m. sobre el incendio, localizado en la zona de Jones Road. En su mensaje, pidieron a la población evitar el área afectada debido a la peligrosidad del siniestro.

Como respuesta inmediata, se han cerrado varias vías, incluyendo la Ruta 532 (Wells Mills Road) entre la Ruta 72 y la autopista Garden State Parkway. También se encuentran cerradas Bryant Road, entre Wells Mills Road y la Ruta 539, así como Jones Road, entre la Ruta 532 y Bryant Road.

A consecuencia del fuego, se han iniciado evacuaciones obligatorias en la carretera Wells Mills Road, desde Bryant Road hasta la Garden State Parkway, en Ocean Township, dentro del mismo condado.

EVACUATION NOTICE: Jones Road Wildfire - Greenwood Forest Wildlife Management Area



Mandatory evacuations are underway on Wells Mills Road from Bryant Road to the Garden State Parkway in Ocean Twp., Ocean County. pic.twitter.com/GqKrqMZ0KW