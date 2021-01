Evalúan viajeros quienes pudieran portar la variante del coronavirus

El Comisionado de Salud de Filadelfia, Thomas Farley, pidió a los residentes que viajaron recientemente al Reino Unido y dieron positivo por el coronavirus a que se pusieran en contacto, mientras los laboratorios locales investigan si hay una variante del virus de propagación más rápida en la ciudad.

No se ha demostrado que la variante B117 tenga síntomas diferentes o cause síntomas más graves en los pacientes, según los expertos, pero se advirtió que aún se desconoce mucho al respecto. Estados Unidos registró su primer caso de la variante en Colorado la semana pasada, en un joven que no tenía antecedentes de viajes. Otros casos aparecieron en California, Nueva York y Florida. El hombre infectado con la variante del virus en Florida tampoco tenía antecedentes de viajes.

"En el Reino Unido están viendo un crecimiento explosivo de casos en todo el país, y los modelos sugieren que B117 es la razón", dijo Farley.

El primer ministro Boris Johnson implementó un nuevo cierre nacional, y expresó que la variante del virus estaba acelerando la propagación y podría abrumar al servicio de salud.

La cepa del virus "aún no se ha identificado en Filadelfia, pero hacemos muy pocas pruebas especializadas aquí. Por lo tanto, es muy posible que esté aquí y no lo sepamos”, dijo Farley.

Le pidió a cualquier persona que haya viajado recientemente al Reino Unido y haya dado positivo por el virus que se comunique con el departamento de salud, quien puede solicitar un paso adicional para realizar más pruebas.

La preocupación por la variante del virus surgió cuando la ciudad informó 805 nuevos casos confirmados por pruebas de PCR y 111 por pruebas rápidas, para un total de 94,127 desde el comienzo de la epidemia.

Los laboratorios de la Universidad de Pensilvania, el Hospital de Niños de Filadelfia y los CDC están probando la variante del virus ahora "y creo que es probable que se identifique aquí eventualmente", dijo Farley.

Estas pruebas de laboratorio son más complejas que la prueba de PCR estándar que detecta si alguien está infectado con el virus. Requiere secuenciar el genoma de la muestra de virus, es decir, leer el código genético que porta y analizar sus diferencias con el virus común.

"Están obteniendo muestras de personas que ya han sido probadas en la ciudad para hacer esa secuenciación. No es algo que se pueda hacer en volúmenes muy, muy grandes, por lo que será una pequeña cantidad de personas. Por eso hice el llamado a las personas que han viajado recientemente al Reino Unido… Será difícil para nosotros hacer suficientes pruebas para tener una idea de la cantidad de esta variante que podría estar disponible aquí, y ese es un problema nacional, no solo para Filadelfia".

Puede comunicarse con el departamento de salud de Filadelfia al 215-685-5488.