Celebra la despedida de año en Penn’s Landing y Del. River Waterfront

Si estás buscando donde celebrar la despedida de año, te tenemos buenas noticias. Podrás celebrar la llegada del 2024 con dos grandes espectáculos de fuegos artificiales durante la Nochevieja, en Delaware River Waterfront y Penn's Landing en Filadelfia, el domingo 31 de diciembre.

¡Aquí está tu guía completa para el gran evento!

¿Dónde puedo ver los fuegos artificiales de despedida de año?

Puedes ver ambos programas en vivo a lo largo de la costa del río Delaware de forma gratuita en los siguientes lugares a las 6 p.m. y medianoche del domingo:

También puedes ver los espectáculos de fuegos artificiales desde la comodidad de tu hogar en NBC10 y Telemundo 62 el domingo a las 6 p.m.

Además, estarán en vivo por radio en KYW Newsradio 103.9 FM y 1060 AM.

¿Qué otros eventos de Año Nuevo tienen lugar en el paseo marítimo del río Delaware?

Fiestas de Año Nuevo sobre hielo

Parties on Ice se lleva a cabo el domingo en Independence Blue Cross RiverRink Winterfest. Hay dos opciones de horarios de fiestas que van desde las 5 p.m. a 8 p.m. y 10 p.m. a 1 a.m. y contará con entretenimiento, obsequios, comida, bebidas y vistas espectaculares de los fuegos artificiales de Nochevieja.

Reserva tus entradas aquí.

Año nuevo en el muelle

New Year on the Pier en Cherry Street Pier es una fiesta para mayores de 21 años que incluye entretenimiento musical en vivo, obsequios, alcohol de cortesía y vistas espectaculares de los fuegos artificiales de Nochevieja en el Waterfront.

Reserva tus entradas aquí.

