Ex presidente de Penn State sale de la cárcel

El expresidente de Penn State fue liberado el miércoles después de pasar casi dos meses en la cárcel por poner en peligro el bienestar de menores, por su respuesta a un informe de que Jerry Sandusky había sido visto abusando físicamente de un chico en el campus.

El director de la instalación correccional de Centre County, Christopher Schell, le dijo al Center Daily Times que Graham Spanier cumplió 58 días. Spanier, de 73 años, aún enfrenta dos meses de monitoreo electrónico en casa.

Spanier no testificó en su juicio. Después de ser condenado por un jurado por un solo delito menor en 2017, le dijo a un juez que lamentaba no haber intervenido con más fuerza.

Spanier recibió un informe de dos de sus principales lugartenientes a principios de 2001 de que un entrenador asistente de fútbol se había encontrado con Sandusky y el chico en una ducha del equipo un viernes por la noche. Los fiscales han dicho que el menor no ha sido identificado de manera concluyente.

Sandusky fue acusado por primera vez hace casi una década, en noviembre de 2011, y actualmente cumple una condena de varias décadas en una prisión estatal por una condena de varios cargos por abuso de menores. Spanier fue acusado al año siguiente de encubrimiento criminal, aunque la mayoría de los cargos originales contra Spanier fueron posteriormente desestimados. Las apelaciones lo habían mantenido fuera de la cárcel hasta que un juez hizo cumplir su sentencia en mayo.

"Cometió un error y va a pagar por su error, pero no lo considero un peligro para la sociedad como lo haría un criminal", dijo el juez John Boccabella en la audiencia reciente.

Spanier ha dicho que el abuso del menor le fue caracterizado como payasadas. Él y los otros dos administradores principales no notificaron a la Policía, y Spanier escribió en un correo electrónico en ese momento que “el único inconveniente para nosotros es si el mensaje no es 'escuchado' y no se actúa, y luego nos volvemos vulnerables por no haberlo informado”.

Spanier también fue sentenciado a dos años de libertad condicional, una multa de $7,500 y 200 horas de servicio comunitario.