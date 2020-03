Exigen ayuda fiscal para inmigrantes en medio de la crisis

Varias entidades proinmigrantes en Filadelfia abogan porque se separen fondos para los indocumentados que se quedaron sin trabajo tras la crisis del coronavirus en la región.

Se trata de la Alianza Nacional de los Trabajadores del Hogar que se encuentra en negociaciones con el alcalde Jim Kenney para que “haya fondos para este tipo de trabajador”.

“No sabemos qué hacer. Las cuentas no nos dejan tranquilos. Ya no tenemos ingreso, ya no tenemos de dónde sacarlo”, destacó desesperado Simón Mendoza.

El jueves el cabildo celebrara una reunión virtual a la que se le pide a los inmigrantes, que no califiquen para ningún beneficio estatal o federal, a que se unan y hagan sus preguntas. Puedes acceder al siguiente enlace para ver la conferencia desde las 6:00 p.m.