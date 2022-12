Exigen firma para indulto de hispano deportado de Filadelfia hace varios años

Familiares y amigos de un hispano deportado hace varios años exigieron atención del fiscal de distrito Larry Krasner para que les firme una petición de indulto.

Se trata de Jesse Calderón quien en 1997 fue acusado por agresión agravada por una pelea suscitada en el vecindario de Oxford Circle al noreste de Filadelfia donde residía.

“Lo que estamos esperando es que la oficina de Larry nos ayude. Solamente necesitamos que ellos nos den una firma para poder ayudar a mi hermano. Eso es lo único que estamos pidiendo”, destacó MKaría Calderón, hermana del susodicho.

Los allegados a Calderón aseguran que el 16 de diciembre hay una vista de indultos y esperan que se le otorgue el perdón a su hermano para que regrese a Estados Unidos.

Sin embargo, expertos en inmigración opinan que aun si recibe el indulto, la última palabra la tiene ICE.

“Muchas personas son culpables del delito y a sabiendas que son culpables se les da un indulto, pero esto no quiere decir que la autoridad haya concluido que el delito no se cometió. Entonces, quizás ese perdón, no tenga efectos migratoriamente hablando porque el perdón no equipara a que no cometió el delito”, destacó la abogada Tessy Ortíz.

