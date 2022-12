Tras cierre de centro de detención en Berks County exigen liberación de 40 mujeres

Una decena de personas se congregó en las afueras del centro de detención de Berks County en Pensilvania para exigir la liberación de las mujeres retenidas tras el cierre de la instalación.

Los activistas, de organizaciones como Juntos y Make the Road PA, abogan por “libertad” para al menos 40 damas inmigrantes, ya que aseguran pueden seguir con sus casos de inmigración en la libre comunidad en vez de ser trasladas a otro centro de detención.

El portavoz del Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, dijo previamente, de forma escrita a TELEMUNDO 62, que “trabajamos para asegurarnos de que todas las instalaciones que operamos sean apropiadas para que se utilicen correctamente sus recursos”.

El organismo federal no renovará el contrato con el centro de detención de Berks County en enero 2023. La razón no quedó clara, pero lo cierto es que esperan atajar los casos de las 40 reclusas antes de esa fecha. “Si hay casos que no se puedan ver en ese periodo de tiempo las detenidas serán trasladadas a otras instalaciones de una forma humana”, lee el escrito.

“Realmente, aunque las dejen libres, no van a estarla libres porque van a seguir su proceso afuera”, destacó Flor González, miembro de Make the Road PA. “Sabemos que estando detenidas las deportan más rápido, por lo que estamos pidiendo que las liberen a todas” agregó Armando Jiménez, organizador de la misma entidad.

Lo positivo del caso es que según la comunicación de ICE “procuramos tener en cuenta los lazos comunitarios que estas detenidas puedan tener en la comunidad e intentamos, a la hora de transferirlas, mantenerlas lo mas cerca posible de sus allegados”.

En marzo del 2021 desalojaron a ocho familias detenidas en el centro de detención de Berks, mientras que en febrero 2022 retomaron el encarcelamiento de mujeres y niñas en la mismo lugar.