Exjefa de agencia de bienestar infantil se declara culpable

La exjefa de una agencia de bienestar social de un condado en el noreste de Pensilvania se declaró culpable el jueves de poner en peligro a los niños al ocultar acusaciones de abuso para despejar una acumulación de casos.

Joanne Van Saun, quien renunció como directora del Departamento de Servicios para Niños y Jóvenes de Luzerne County después de su arresto en julio, se declaró culpable ante un juez del condado en Harrisburg de poner en peligro el bienestar de los niños y dos cargos de obstrucción. La sentencia está programada para diciembre.

El fiscal general Josh Shapiro, cuya oficina procesó el caso, dijo en un comunicado que Van Saun "hizo la vista gorda ante el abuso y la negligencia de los niños, violando la ley y su deber de proteger a los más vulnerables". Su abogado, Patrick A. Casey, se negó a comentar.

Van Saun, de 58 años, fue acusado de establecer un equipo dirigido por tres asesores superiores para abordar un retraso de casi 1,400 casos después de que The Citizens’ Voice of Wilkes-Barre lo hiciera público hace cuatro años. Ella les dijo que quería que se eliminara el atraso y que no le importaba cómo, había alegado la Policía en la declaración jurada del arresto.

Shapiro dijo que la acumulación representaba las tres cuartas partes del total estatal en ese momento.

Los investigadores dijeron que las personas que trabajaron con Van Saun la describieron como una matona y una tirana.

El caso involucra referencias de la línea directa ChildLine del estado que fueron canceladas indebidamente por trabajadores de oficina bajo su dirección en mayo de 2017. Incluyeron informes de niños que llegaron a la escuela con hambre, un niño con quemaduras en la cara cuando su madre arrojó un cigarrillo por la ventana de un automóvil y un niño de 100 libras que todavía usaba un pañal, entre otros.

Los fiscales dijeron que otros tres ex empleados de la agencia implicados en la eliminación de los casos acordaron no ocupar ningún puesto en el que se les obligue a denunciar sospechas de abuso infantil hasta al menos 2025. No fueron acusados.