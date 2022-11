Expareja de hispana la habría ultimado a horas de obtener una orden de protección

Familiares y amigos de una hispana víctima de la violencia armada se congregaron la noche del lunes, bajo las bajas temperaturas, para recordarla donde fue ultimada con una decena de tiros por su expareja.

Se trata de Sahmyra García quien sucumbió a sus heridas cerca de una estación SEPTA la semana pasada a solo horas de haber solicitado una orden de protección contra su expareja.

“Voy a extrañarla tanto, su voz”, dijo de primera instancia su madre, Roseanne Morrison. ‘ella era mi bebé’.

Esto es lo que sabemos del suceso:

Sahmyra García, de 20 años, iba de camino a trabajar en Target cuando fue abordada por el atacante entre las calles Broad y Ellsworth. Esto muy cerca de la estación SEPTA Ellsworth-Federal justo antes de las 8:00 a.m.

La mujer recibió 10 disparos y los investigadores la hallaron tirada en plena carretera. Las heridas fueron en el pecho y el estómago.

Fue transportada a Penn Presbyterian Hospital donde fue certificada la muerte a las 8:26 a.m.

Los oficiales de SEPTA avistaron al sospechoso y lo persiguieron hasta que uno de los uniformados le disparó en la pierna. Fue llevado a Jefferson Hospital e ingresado, en aquel momento, en condición estable.

El exnovio fue identificado como Marques Burney, de 41 años.

Héctor García, padre de la víctima dijo en la vigilia que el acusado “tenía récord de abusador” y habría atacado a su hija en varias ocasiones hasta “tirarla al piso”.

Relató que en la segunda ocasión que la sobreviviente de leucemia fue atacada el presunto implicado la habría “tirado por las escaleras y tenía moretones en las costillas con el cuello marcao”.

“Los guardias no hicieron nada”, recalcó García al tiempo que hizo un llamado a “todas las mujeres, todas las hijas en un momento así no te lo reserves, no te quedes callada”.

Si estás pasando por un problema de violencia domestica puedes llamar a la línea nacional de ayuda al 1-800-799-7233.