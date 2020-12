Extienden actividades navideñas en Six Flags

Debido a la abrumadora demanda, portavoces del Six Flags Great Adventure, anunciaron que su nuevo drive-thru de invierno, Holiday in the Park Drive-Thru Experience, se extenderá hasta el tres de enero de 2021, para que los visitantes puedan disfrutar de esta aventura.

Como parte de la extensión de fechas, ahora se incluirán las noches de lunes a domingo, del cuatro al 10 de enero de 2021. Mientras que el la emoción de las icónicas montañas rusas del parque, las fogatas festivas y las golosinas navideñas estarán disponibles los fines de semana y días seleccionados hasta el tres de enero.

Como uno de los eventos navideños de drive-thru más grandes en el noreste y el único dentro de un parque temático, la experiencia Holiday in the Park Drive-Thru incluye 12 áreas diferentes en todo el parque temático de 140 acres, llenas de una paleta exquisita de luces coloridas y centelleantes, entretenimiento en vivo y música festiva.

Los aspectos más destacados de la nueva experiencia Holiday in the Park Drive-Thru incluyen:

Jolly Jamboree: el viaje comienza en esta nueva sección para 2020 que presenta entretenimiento en vivo, árboles centelleantes y un sendero de cielo rojo

Holiday Heroes: los colores patrióticos y las estrellas proyectadas significan el inicio de Holiday Heroes, una sección que alberga algunas de las atracciones más icónicas y emocionantes con el tema de los héroes. Los huéspedes cruzan el puente Metropolis-Narrows adornado con una guirnalda reluciente y pasan por un árbol deslumbrante y audaz envuelto en rojo, blanco y azul.

Holiday Memories: la decoración tradicional en rojo, blanco y verde evoca los cálidos recuerdos de las fiestas en esta sección encantadora que presenta un árbol reluciente, coronas festivas y bolas de muérdago resplandecientes que se balancean suavemente desde los árboles de arriba.

Polo Norte: esta sección se transforma en un caleidoscopio de color con la Casa de Papá Noel, completamente envuelta en luces, anclando el centro mientras dos enormes cascanueces montan guardia afuera, y las luces danzantes recorren el pabellón de Bumper Cars.

Polar Point: los visitantes pasan por la Big Wheel de 15 pisos, iluminada en lavanda, para ingresar a un mundo de árboles brillantes de color azul hielo que ofrecen la ilusión de nieve cayendo.

Gingerbread Junction: presenta el emocionante espectáculo de luces del pabellón Carousel, árboles envueltos en remolinos de menta y proyecciones gigantes de luz de menta.

Poinsettia Peak: la sección está inundada de tonos rojos audaces con un hermoso árbol compuesto de poinsettias. Las luces de proyección de Poinsettia y Skull Mountain, iluminadas en rojo, completan esta área.

Holly Jolly Christmas: los visitantes sentirán el frío al pasar Polar Point en su camino hacia THE JOKER, donde Holly Jolly Christmas ofrece una decoración tradicional en rojo y verde y un enorme inflable de Papá Noel.

Todos los visitantes deben hacer una reserva para la experiencia Holiday in the Park Drive-Thru en www.sixflags.com/reserve. Los boletos están disponibles por orden de llegada y se venderán por persona para cada noche. La entrada es gratuita con membresías activas y pases de temporada, y se requieren reservaciones. La venta de entradas no estará disponible en la puerta.

Los requisitos del evento incluyen el uso de máscaras.

Para obtener más información sobre Holiday in the Park Drive-Thru de Six Flags Great Adventure y el tradicional evento Holiday in the Park, visite www.sixflags.com/greatadventure