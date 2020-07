Extienden ayuda para alimentos y la moratoria para la renta

El gobernador Tom Wolf anunció la disponibilidad de $10 millones para los minoristas de alimentos en Pensilvania que han trabajado para mantener el acceso a alimentos durante toda la pandemia de COVID-19.

"Los minoristas de alimentos de Pensilvania se han dedicado a mantener la disponibilidad de los alimentos durante la pandemia y es nuestro trabajo proteger a los más vulnerables y hacer inversiones para apoyar a aquellos que utilizan programas de asistencia como SNAP y WIC”, dijo Wolf mediante comunicación escrita. “Estaré por siempre agradecido con aquellos que han trabajado duro para asegurar que la comida siempre sea accesible a través de esta pandemia; nuestros trabajadores de primera línea en supermercados y mercados de agricultores se encuentran entre los héroes de Pensilvania".

El Fondo de Ayuda COVID-19 de la Iniciativa de Financiamiento de Alimentos Frescos, financiado a través de la Ley CARES, está disponible para entidades con fines de lucro, sin fines de lucro o cooperativas que hayan sido impactadas por el COVID-19, incluidas tiendas de conveniencia, mercados, bodegas, centros de alimentos, mercados móviles, mercados de agricultores, mercados agrícolas, granjas urbanas y centros de agregación de alimentos con una conexión directa a puntos de venta directa al consumidor.

Para ser elegible, más del 50 por ciento de las ventas deben ser de alimentos básicos y perecederos a los consumidores y el minorista debe atender a los clientes que viven en un área de ingresos bajos a moderados, se detalló. Los solicitantes también deben proporcionar acceso a productos frescos, carne y productos lácteos de alta calidad y asequibles y otros productos alimenticios saludables para compradores de ingresos bajos a moderados, y deben aceptar SNAP y WIC en la mayor medida posible.

En reconocimiento de los impactos desproporcionados del COVID-19, se dará prioridad a las empresas pertenecientes a minorías y que prestan servicios a comunidades de bajos ingresos.

El programa es administrado por el Departamento de Agricultura en asociación con el Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico. Las solicitudes se aceptarán hasta el 14 de agosto de 2020. Los fondos de la subvención se distribuirán a los solicitantes elegibles para los impactos relacionados con COVID-19 que se hayan producido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2020.

Para más información sobre el programa, puede acceder aquí.

Orden ejecutiva evita ejecuciones

El gobernador, además, extendió su moratoria sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias hasta el 31 de agosto, anunció su oficina de prensa el jueves.

La orden ejecutiva garantiza que las personas no sean desalojadas o ejecutadas si no han podido realizar pagos y no han recibido ayuda de programas de ayuda estatales o federales.

"Estoy tomando esta acción para ayudar a las familias a saber que tendrán un techo y un lugar para vivir mientras todos luchamos contra la pandemia de COVID-19", dijo Wolf en el comunicado. "Quita una carga más de las personas que están luchando y asegura que las familias puedan permanecer en sus hogares para que puedan proteger su salud y bienestar".

La moratoria, que se promulgó por primera vez en marzo para proteger a las personas después de la pérdida masiva de empleos debido a la pandemia de coronavirus, originalmente expiraba el viernes 10 de julio.

Las personas pueden solicitar el alquiler y el alivio de la hipoteca a través de la Agencia de Financiamiento de Viviendas de Pensilvania. Para recibir asistencia de la PHFA, los prestamistas y los propietarios deben aceptar no perseguir ejecuciones hipotecarias o desalojos.