Extienden la cartelera de “autocine” hasta Halloween

El Philadelphia Parks & Recreation extendió el autocine del Philly Drive-In hasta Halloween para satisfacer la alta demanda de público que se ha beneficiado de este tipo de entretenimiento en tiempos de pandemia.

Esta serie de películas gratuitas se lleva a cabo en el estacionamiento frente al Mann Center for the Performing Arts, en West Fairmount Park, y se lanzó este año para ofrecer a los residentes una actividad divertida y en la que puedan permanecer socialmente distante.

El Philly Drive-in, que se logró gracias a una alianza entre T-Mobile, el Mann Center for the Performing Arts, Live Nation Urban, Live Nation Philadelphia y Welcome America, se extenderá hasta el viernes 30 de octubre y proyectará una variedad de películas clásicas de Halloween todos los miércoles y viernes por la noche en octubre.

“El autocine de Filadelfia está demostrando ser tremendamente popular entre las familias de Filadelfia”, dijo Kathryn Ott Lovell, comisionada del Philadelphia Parks & Recreation. “Estamos muy emocionados de asociarnos con T-Mobile para extender la serie para que más personas puedan disfrutar de una noche gratis este otoño, a pesar de tener de frente al COVID-19".

Originalmente programado como una serie de seis semanas que terminaba el 25 de septiembre, The Philly Drive-In se extenderá por cuatro semanas adicionales, ofreciendo proyecciones de miércoles y viernes hasta el fin de semana de Halloween, con funciones dobles en tres noches de viernes.

Aquí presentamos la cartelera:

Hotel Transylvania (PG)

miércoles, 30 de septiembre

viernes, 2 de octubre

Get Out (R)

viernes, 2 de octubre

Edwards Scissorhands (PG-13)

miércoles, 7 de octubre

viernes, 2 de octubre

Hocus Pocus (PG)

miércoles, 14 de octubre

viernes, 16 de octubre

Rocky Horror Picture Show (R)

viernes, 16 de octubre

Ghostbusters (1984, PG)

miércoles, 21 de octubre

viernes, 23 de octubre

Beetlejuice (PG)

miércoles, 28 de octubre

viernes, 30 de octubre

Halloween II (1981, R)

viernes, 3 de octubre

En caso de inclemencias del tiempo, la función se realizará el día siguiente. Tenga en cuenta que cada semana la misma película se proyectará dos veces. Las proyecciones de los viernes 2, 16 y 30 de octubre contarán con una segunda película. Los clientes que planean asistir a una función doble del viernes deben reservar un boleto para cada proyección antes de llegar.

Para adherirse a la guía de salud pública local y ayudar a garantizar un distanciamiento social adecuado, solo los clientes en vehículos tendrán acceso al área de inspección y se requieren boletos para ingresar.

Para las proyecciones de miércoles y viernes, las puertas se abren a las 5:30 p.m. y la película comienza a las 7:00 p.m.