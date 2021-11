Extienden mandato de vacunación para todos los trabajadores citadinos

Read in English HERE

El mandato de vacunación en Filadelfia se extendió a los trabajadores citadinos incluidos los unionados y los contratistas para el 14 de enero 2022.

Esto implica que para que estos empleados puedan continuar con sus labores deben completar la vacunación de dos dosis si es que es Pfizer o Moderna o una de Johnson & Johnson de la vacuna contra el COVID-19 antes de la fecha prevista.

Esto es lo que debes saber:

Cada empleado debe mostrar prueba de vacunación.

Si no completa las dosis de inmunización puede solicitar una extensión.

“Estamos trabajando en frenar los contagios por coronavirus en la ciudad y poco a poco lo estamos alcanzando con el compromiso de cumplir con los protocolos de seguridad impuestos, incluyendo las vacunas. Esta lucha no ha terminado, tengan en mente que las vacunas son seguras y representan la mejor arma en contra de esta infección”, destacó el alcalde Jim Kenney en un parte de prensa. “Como servidos públicos tenemos la responsabilidad de mitigar el daño que resultaría de la transmisión inadvertida del COVID-19 a nuestros colegas y al público. También dar el ejemplo a otras organizaciones y empresas. Le debemos a nuestra ciudad, y a nosotros mismos, hacer todo lo posible para mantenernos seguros”.

¿Qué es lo que representa esta nueva fase del mandato de vacunación?

Todos los empleados municipales exentos y no representados del servicio civil deben estar completamente vacunados o se les otorgará una exención del requisito de vacunación antes del primero de diciembre de 2021.

El mandato de vacunación aplica a todos los empleados del ayuntamiento representados por el sindicato, independientemente del lugar de trabajo, incluidos los de tiempo parcial, estacionales y temporales. También se aplicará a cualquier contratista integrado, independientemente de su ubicación de trabajo.

Como incentivo para los trabajadores citadinos la administración de Jim Kenney ofrecerá un bono de $300 a todos los que se hayan inmunizado por completo al 24 de diciembre de 2021. Esto incluye a los empleados que hayan recibido previamente las vacunas.

Son elegibles al bono los siguientes:

Cualquier empleado que reciba una exención de los requisitos de vacunación;

Cualquier empleado que trabaje menos de 20 horas por semana;

Contratistas de la ciudad cubiertos por esta política.

Sin embargo, debes tener en cuenta que los que no cumplan con este mandato se considerarán incapaces de llevar a cabo sus funciones, se les informará que ya no pueden presentarse a trabajar y se les mantendrá en estado no remunerado por no más de 15 días hábiles. Al final de ese período, si no han iniciado su programa de vacunación, serán despedidos.

Si bien los empleados no pueden simplemente optar por no recibir la vacuna, la política de la ciudad prevé exenciones religiosas o médicas. Los trabajadores a los que se les otorgue una exención de los requisitos de vacunación deberán seguir protocolos de seguridad adicionales, incluidas las pruebas de rutina.

Unos 70 trabajadores del Housing Authority de Filadelfia fueron suspendidos por un mes sin derecho a paga debido a que no cumplieron con el mandato de vacunación.