Extienden moratoria de renta a algunos condados

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que la nueva extensión para aquellos residentes que aún no han podido pagar su renta será el tres de octubre, sin embargo, esta moratoria no aplica a todo el mundo.

Según portavoces del gobierno, esta nueva extensión aplicará solo a aquellos condados con niveles elevados y sustanciales de transmisión del coronavirus.

“Ahora me siento tranquila”, dijo Mayra Rivera, madre de tres niñas con orden de desalojo, pero quien califica por ser del condado de Filadelfia, que, según los CDC, tiene un nivel sustancial de contagios.



La mujer, que tiene dos meses atrasada con la renta, contó a Telemundo 62 que el estrés no la deja dormir tranquila con sus hijas menores de edad.

“Me da mucha depresión. Ahora mismo me estoy quedando con mi hermana. Me da miedo estar en mi casa porque como no tengo para pagar la renta, me da miedo que me tiren a la calle con las nenas y eso”, relató.

La extensión llega ante la nueva variante Delta, cuyos números continúan en aumento.

Patty Torres, de Make the Road to Pensilvania, señaló que el miedo reina entre muchos hispanos del estado que están en riesgo de desalojo.

“Hay personas que tienen miedo. Esto es muy significativo. A nivel estatal en Pensilvania sabemos que cada condado tiene su programa de alivio de renta”, dijo Torres.

De acuerdo al mapa de los CDC, lugares como el condado Berks no califica para la extensión. Sin embargo, de acuerdo con Make the Road, en ese condado hay alrededor de 2,300 hogares en riesgo de desalojo, lo que podría impactar a casi dos mil niños.

“Esta extensión no es perfecta. No es lo que queremos. Lo que queremos es algo que sea hasta final del año”, concluyó Torres.