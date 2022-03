Fallece niño herido por bala perdida cuando buscaba agua

Sean Toomey, el menor de 15 años que recibió un disparo en la cabeza mientras llevaba agua a su casa en el noreste de Filadelfia la semana pasada, murió el viernes, informó la Policía.

La familia del adolescente le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 que habían donado sus órganos.

Toomey cargaba agua desde el auto de sus padres y caminaba hacia su casa a lo largo de la cuadra 6200 de Mulberry Street alrededor de las 9:10 p.m. del jueves cuando hubo disparos, dijeron los investigadores. Recibió dos balazos en la cabeza, dijo la Policía.

“Salí y lo vi tirado en el césped de mi vecino”, dijo el padre del menor, John Toomey, a NBC10. “Tenía sangre en la cabeza. Pensé que tal vez se había caído en la cerca o algo así cuando lo vi por primera vez. No lo había entendido. Aquí no le disparan a nadie”.

El adolescente fue llevado al Jefferson-Torresdale Hospital en estado extremadamente crítico. Su padre le dijo a NBC10 el viernes que su hijo tenía muerte cerebral.

“No puedo describirlo. No es algo que quiero que nadie experimente", dijo. "Acabo de estar en el hospital. El doctor dijo que tiene muerte cerebral. Cada vez que me alejaba de él y lo volvía a ver, me derrumbaba, una y otra vez. ¡Solo tiene 15 años! Ya sabes, él estba en la casa la mayor parte del tiempo jugando con su computadora y su teléfono. Salió a buscar agua”.

No se han realizado arrestos relacionados a este tiroteo. Se cree que uno de los tres adolescentes involucrados en un intento de robo de automóvil al otro lado de la calle de la casa de Toomey fue quien disparó, según el capitán de la Policía de Filadelfia, John Walker.

Los relatos de lo que condujo al tiroteo han cambiado varias veces a medida que avanzaba la investigación.

Los sospechosos huyeron de la escena. La Policía no ha publicado descripciones detalladas de ellos y el lunes dijo que la investigación continúa.

Hasta el lunes, se habían reportado alrededor de 120 homicidios en lo que va de año en Filadelfia. Eso es aproximadamente un tres por ciento más que en el mismo período del año pasado, que terminó siendo el año más mortífero registrado en la ciudad.