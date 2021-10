Familia hispana lo pierde todo tras incendio y colapso de estructura

Un edificio de Trenton, Nueva Jersey, colapsó tras ser devorado por un incendio, dejando un grupo de personas sin techo ni sus pertenencias, algo que ha conmocionado a la comunidad.

El edificio al lado de la casa donde vive Brenda Matías junto a otros seis adultos y dos niñas menores de edad, ubicado en la intersección de la calles Ayer y Broad, fue consumido por las llamas en la noche del miércoles.

“Yo no lo podía creer porque el bombero me dijo ‘pet’s go!’ Estaba asustada, no sabía qué pasó y salí corriendo”, contó Matías a Telemundo 62.

A su salida, la mujer vio cómo el edificio de tres planas colapsó por completo, dejando atrás solo los escombros.

“Tengo vida. Imagínese si me quedo ahí. Yo ahorita estuviera muerta. Eso fue… ni yo me lo creo”, apuntó.

El incidente ocasionó pérdida total para el dueño de una tienda de muebles y de descuento en el primero piso. Mientras, para Brenda y su familia, la casa ya no es habitable. Las ventanas fueron quebradas por el calor de las llamas. Además, el edificio fue inundado por el agua con la que se combatió el incendio, dejando a las familias sin sus pertenencias.

“Ahorita estamos desubicados. Yo, por lo menos, estoy desbicada porque no sé qué va a pasar. No sé qué voy a hacer”, expuso. “Sucedió lo que sucedió. Solo queda ponerlo en manos De Dios”.

Por su parte, Jorge Santiago señaló que lo importante es que no se perdieron vidas.

“Es una suerte que nadie falleció”, dijo aliviado.

Tras varias horas de trabajo, el fuego fue controlado y ahora queda derrumbar lo que quedó del edificio por la seguridad de los residentes.