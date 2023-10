Familia latina logra el sueño de comprar casa después de 17 años de alquiler

Varias organizaciones se unieron para ofrecer a familias la oportunidad de comprar una de vivienda bajo un programa que atiende comunidades desatendidas.

El programa ofrece no solo un hogar sino un camino hacia la riqueza generacional, una hazaña poco común para las familias inmigrantes latinas debido a las limitaciones de recursos, según se indica en un comunicado.

María Esther Vela, madre de cuatro hijos originaria de México, recordó sus humildes comienzos, viviendo con toda la familia en un apartamento de una sola habitación.

"Después de residir como inquilinos durante más de 17 años en New Brunswick, estamos abrumados por la gratitud y por la oportunidad de convertirnos en propietarios de una vivienda", expresó la señora Vela. "El apoyo que recibimos de New Jersey Community Capital (NJCC) y del programa de asistencia para el pago inicial de New Brunswick Tomorrow ha transformado las vidas de nuestra familia de seis. Lo que antes parecía un sueño lejano ahora se ha convertido en nuestra realidad. Estamos entusiasmados de crear recuerdos duraderos aquí y estamos agradecidos con todos los que desempeñaron un papel para hacerlo posible".

La subvención colaborativa proporcionó a tres familias de Nueva Jersey la asignación máxima de hasta $30,000 para apoyar la compra de sus primeras viviendas.

Los Vela, la familia inaugural del programa que completa la compra de una vivienda, son voluntarios desde hace mucho tiempo del Proyecto Vecinal Esperanza del Mañana de New Brunswick.

NJCC comenzó a trabajar con la familia Vela en diciembre de 2021, brindándoles asesoramiento.

“Estas subvenciones y programas desempeñan un papel fundamental a la hora de desmantelar los obstáculos financieros relacionados con la propiedad de vivienda, fomentando así un camino más equitativo para generar riqueza. Esperamos ampliar el alcance de nuestros programas de asistencia para el pago inicial y generar un impacto duradero en las vidas de muchos más aspirantes a compradores de vivienda", dijo Bernel Hall, presidente y director ejecutivo de NJCC.