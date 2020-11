Familia Murphy enfrenta ataque verbal en restaurante

Cenando al aire libre en un restaurante durante el fin de semana, el gobernador Phil Murphy y su familia se enfrentaron a un par de mujeres que lanzaron una serie de agravios verbales y grabaron el intercambio en video.

En el video publicado en Twitter el domingo por la noche y visto más de 1.5 millones de veces, se escucha a dos mujeres fuera de cámara apuntando primero al gobernador y luego dirigiendo su atención al resto de la familia.

"Oh, Dios mío, Murphy, eres un ", se oye decir a una de los que interrumpen al gobernador, a poca distancia.

Una persona fuera de cámara les pide a las mujeres que usen una máscara, a lo que ellas respondieron: "Puedes ir tú mismo, ¿cómo es eso?"

El intercambio subtitulado en el video de 36 segundos no ofrece un motivo claro detrás de la confrontación pública. En cuanto a la familia Murphy, parecían estar cenando adecuadamente según las pautas de salud del estado. Nadie en la mesa llevaba una máscara en el video, lo que está permitido al comer.

"Soy un niño grande", dijo Murphy cuando se le preguntó sobre el video en su sesión informativa sobre el coronavirus el lunes. "Tengo la piel gruesa, eso no me afecta en absoluto. Sin embargo, diría esto, nuestros hijos no son parte de eso".

El gobernador confirmó la autenticidad del video y su cronología. La familia estaba cenando en un restaurante en Red Bank cuando las dos mujeres se acercaron sin previo aviso, dijo Murphy.

"Hay más estrés en nuestro estado y nuestro país de lo que cualquiera de nosotros haya visto", agregó durante su sesión informativa. "Mantengamos el uno al otro en nuestras oraciones en este momento porque es un momento extremadamente estresante".

Los líderes estatales electos condenaron el acoso a la familia de Murphy el domingo por la noche después de que el video se publicó por primera vez en las redes sociales. Varios senadores estatales coincidieron en la necesidad de un debate público saludable y críticas, pero la opción de apuntar a una familia estaba "fuera de los límites".