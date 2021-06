Familiares claman justicia por hispano ultimado a batazos

Familiares del hispano, muerto a batazos tras un presunto pleito doméstico en Filadelfia, urgieron a las autoridades que continúen investigando.

“Al segundo día de su madre no saber nada de él, ya estaba que no dormía preocupada”, relató Ana Concepción prima del afectado.

Y es que, según los allegados a Randy Guerrero, de 32 años, la notificación del fallecimiento no llegó hasta cuatro días después. “Tantos días ese muchacho en una morgue, y a nosotros se nos parte el alma, como que no tenía familia”, agregó Concepción. “Quiero que se investigue porque hay algo que no está bien”.

Esto es lo que sabemos del caso según la Policía:

La novia del perecido llamó a su madre y hermano sobre el pleito que estaba teniendo con su pareja.

Una vecina, identificada como Karen Whitherspoon, dijo que escuchó a la mujer pedir ayuda.

Cuando llegaron los familiares de la novia intervinieron.

Supuestamente, Randy le pegó a la madre de su novia y acto seguido el hermano, de 23 años, luchó por el bate con el individuo y le propinó un golpe mortal en la cabeza.

La persona que dio el impacto mortal no enfrentará cargos, ya que el incidente fue catalogado como en defensa propia.

Celenia Guerrero, la progenitora del perecido, habló con TELEMUNDO 62 desde República Dominicana y dijo que “tengo mi corazón roto no tengo nada por dentro. “Estoy destrozada por mi hijo y no voy a ser feliz hasta que se haga justicia. Yo no voy a ser feliz”.

Explicaron que a Randy le sobreviven cuatro vástagos y lo describieron como “buen padre e hijo”

No obtuvimos reacciones de la novia del afectado, ni de sus familiares. También le solicitamos declaraciones a la oficina del fiscal de distrito de Filadelfia y nos refirieron a las declaraciones hechas por la Policía de la ciudad.